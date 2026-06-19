Nel pomeriggio del 16 giugno 2026, il personale della Polizia di Stato, durante mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, ha tratto in arresto in flagranza di reato un ventiduenne di Mesagne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno proceduto al controllo del giovane nei pressi di Porta Grande. Il soggetto, già noto, ha mostrato fin da subito un atteggiamento insofferente. Gli investigatori hanno quindi eseguito una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 4 involucri (comunemente denominati “birilli”) di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire, occultati all’interno di un’intercapedine nel vano dei cavi dell’antenna televisiva, ulteriori 20 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 12 grammi.

Al termine delle formalità di rito, e considerati i chiari elementi di reità, il ventiduenne è stato arrestato. La droga sequestrata, data l’età dell’indagato, era verosimilmente destinata a consumatori giovanissimi. Come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Sempre nella stessa giornata, il personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Mesagne ha eseguito un’ordinanza di espiazione di pena detentiva a carico di una ragazza del posto. La giovane deve scontare una pena di 2 anni, 9 mesi e 11 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento in una rapina perpetrata nel settembre del 2023 ai danni di un supermercato di Mesagne e per il concorso in un’altra rapina commessa presso un tabacchi in Brindisi sempre nello stesso periodo.