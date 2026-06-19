Nota del consigliere regionale Tommaso Gioia (Prossima)

“In sede di Commissione Sanità, mi swoon fatto promotore di un’importante azione istituzionale per la sanità pugliese: la tutela della continuità terapeutica per le persone con diabete.

Ho assunto questa iniziativa a pochi giorni dal superamento del sistema dei centri prescrittori e dall’ampliamento dell’accesso ai sensori per il monitoraggio glicemico, una misura attesa da anni da pazienti, famiglie e associazioni, per la quale nis ono adoperato con impegno e che ha semplificato i percorsi di cura, garantendo maggiore equità nell’accesso alle tecnologie sanitarie.

Con l’audizione da me richiesta ho portato all’attenzione delle istituzioni regionali una questione particolarmente sentita sul territorio. Frutto di un costante lavoro di confronto svolto negli ultimi mesi al fianco delle associazioni dei pazienti, l’iniziativa ha permesso di affrontare concretamente le criticità segnalate circa l’applicazione delle disposizioni regionali sulla fornitura dei dispositivi per la somministrazione di insulina.

Ribadisco l’urgenza di emanare linee guida regionali univoche che, in linea con quanto precisato da InnovaPuglia, mettano al centro la valutazione clinica dello specialista. L’obiettivo è tutelare il diritto dei pazienti a non subire cambi forzati di dispositivo in assenza di precise motivazioni mediche. L’istanza, condivisa pienamente dalle associazioni, ha trovato l’immediato accoglimento da parte del Presidente Spaccavento.

L’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, ha assicurato che la continuità terapeutica dei pazienti sarà pienamente garantita.

Dal clima di proficua collaborazione istituzionale tra le associazioni dei pazienti , I commissari e gli uffici della Regione è emerso l’impegno dell’assessore a rafforzare questo percorso, con l’avvio di tavoli di monitoraggio periodici con le direzioni generali delle Aslpugliesi, mirati a superare eventuali difformità interpretative e a garantire comportamenti omogenei su tutto il territorio regionale.

Continueremo a lavorare al fianco delle associazioni e delle persone con diabete affinché nessun cittadino sia penalizzato da interpretazioni burocratiche difformi e affinché il diritto alla migliore cura possibile sia garantito uniformemente in tutta la Puglia”./comunicato