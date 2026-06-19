Prosegue il percorso di internazionalizzazione promosso dalla SNIM – Salone Nautico di Puglia, in vista della manifestazione in programma a Brindisi dal 22 al 26 ottobre 2026. Lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 9.30, la Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Italia-Vietnam, connettere regioni e creare connessioni”, un appuntamento che punta a rafforzare i rapporti istituzionali ed economici tra la Puglia e il Paese asiatico.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Phuong Anh Nguyen, protagonista di una giornata di confronto che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle principali realtà economiche pugliesi.

Dopo i saluti introduttivi del presidente della SNIM Giuseppe Meo, dell’ambasciatrice Nguyen, del vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia Mauro D’Attis, del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del prefetto Guido Aprea e del presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, è prevista la firma di un protocollo d’intesa tra la Fondazione Italia-Vietnam e il Consorzio Nautico di Puglia.

Il momento centrale della mattinata sarà la tavola rotonda sul tema “Rafforzare la partnership strategica tra Vietnam e Puglia”, in programma alle 10.45. Al confronto prenderanno parte Duong Phuong Thao, consigliere commerciale del Vietnam in Italia; Maily Anna Maria Nguyen, presidente della Fondazione Italia-Vietnam e rappresentante di Becamex in Italia e in Europa; Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto; Marco Alvisi, direttore del Consorzio Cetma; Dario Montanaro, presidente del Consorzio Nautico di Puglia; Antonello Bruno, presidente di Confagricoltura Puglia, e Stefano Nobili, presidente della sezione Aeronautica di Confindustria Brindisi.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire le opportunità di collaborazione nei settori della nautica, dell’innovazione tecnologica, dell’agroalimentare, dell’aerospazio e degli scambi commerciali, con l’obiettivo di consolidare un dialogo sempre più stretto tra il sistema produttivo pugliese e una delle economie più dinamiche del Sud-Est asiatico.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Mimmo Consales. L’appuntamento rappresenta una delle tappe internazionali più significative del percorso di avvicinamento alla SNIM 2026, confermando il ruolo di Brindisi come luogo di incontro tra imprese, istituzioni e mercati internazionali.