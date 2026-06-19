Francavilla Fontana si confema “Comune Ciclabile”. La bandiera gialla FIAB è stata consegnata lo scorso 16 giugno nel corso della cerimonia che si è svolta a Rimini, presso il Freewheel Stage del Palacongressi, nell’ambito di Velo-City 2026. Il riconoscimento è stato ritirato dall’assessore alla Mobilità Sergio Tatarano, presente alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

Velo-City è la conferenza annuale promossa dalla European Cyclists’ Federation (ECF) che dal 1980 riunisce amministratori pubblici, ricercatori, progettisti e associazioni da tutto il mondo per confrontarsi sulle politiche e le infrastrutture a favore della bicicletta e della mobilità sostenibile. L’edizione 2026, ospitata a Rimini dal 16 al 19 giugno sul tema “Delivering the Urban Dream”, ha riunito oltre 1.500 delegati da più di 60 Paesi, rappresentando il principale appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità urbana.

Il riconoscimento, assegnato da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nell’ambito della rete ComuniCiclabili, valuta l’impegno delle amministrazioni locali nella promozione della ciclabilità attraverso infrastrutture, politiche e cultura della mobilità sostenibile. Francavilla Fontana fa parte della rete dal 2021.

Il percorso che ha portato alla conferma della bandiera gialla si inserisce nell’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel 2021, che ha guidato in questi anni interventi significativi: l’estensione delle aree pedonali, l’ampliamento della ZTL, la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili, il finanziamento di autobus elettrici per il trasporto pubblico locale, l’istituzione della delega allo Spazio Pubblico Bene Comune. Lo scorso aprile l’Amministrazione ha ottenuto un contributo di 15.000 euro dalla Regione Puglia, con un cofinanziamento comunale di 5.000 euro, per il monitoraggio e l’aggiornamento del PUMS.

“I riconoscimenti come la bandiera gialla FIAB sono attestati importanti, che certificano in modo indipendente e autorevole la bontà delle scelte amministrative” dichiara l’assessore alla Mobilità Sergio Tatarano. “Abbiamo ancora tanto lavoro da compiere, ma essere in compagnia di realtà che hanno sposato da tempo la ciclabilità, facendone uno stile di vita e un modello di promozione anche turistica, ci inorgoglisce e ci sprona a continuare su questa strada. Con il completamento del percorso ciclopedonale e il monitoraggio del PUMS che partirà a breve, il nostro Comune sarà sempre più moderno e amico delle bici”.

“La conferma di Comune Ciclabile per Francavilla certifica un percorso che va oltre le singole opere: è un processo culturale fatto di scelte quotidiane e di un’idea precisa di città” afferma il sindaco Antonello Denuzzo. “Cambiare le abitudini di mobilità richiede tempo e continuità, ma è proprio questa la direzione che vogliamo consolidare: una città che ragiona sempre più a misura di chi si muove a piedi o in bicicletta, non solo in auto, per una reale condivisione dello spazio pubblico”.