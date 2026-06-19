Mesagne – Dopo il grande successo delle passate edizioni, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sabato 20 giugno, alle ore 21:00 — alla vigilia dell’arrivo ufficiale della bella stagione — la città di Mesagne si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate.

Con l’immancabile firma di Loredana Carluccio, ideatrice e madrina di un appuntamento dal marchio unico e inimitabile, la serata tornerà a svolgersi nell’incantevole cornice di piazza Orsini del Balzo, palcoscenico ideale per una sfilata di stile e spettacolo pronta a incantare il pubblico. A celebrare la creatività di apprezzati stilisti e il genio artigiano di atelier di richiamo, ci saranno la giornalista professionista e conduttrice televisiva Barbara Politi e l’attore Beppe Convertini, volto noto del piccolo schermo e voce inconfondibile della radio italiana.

Luci, suoni ed eleganza vedranno protagonisti brand prestigiosi come Atika Sartoria, Francioso Mare, Girotondo, Il Mondo di Grace, Irene Atelier, Istituto Morvillo Falcone Bassi, Michele Gaudiomonte e Mitica. In passerella sfileranno le tendenze del momento, alternate alla classe intramontabile di sempre. Il divertimento sarà invece assicurato dalla partecipazione del duo comico “I MalfAttori”, i salentini doc Sabina Blasi e Gianpaolo Viva, maestri della risata a teatro e sui social.

Ospitato in una delle location più suggestive della Puglia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, “Mesagne in Moda & Show” si conferma un’occasione imperdibile per ammirare le eccellenze del Made in Italy e sostenere i talenti autentici del territorio.

Info utili: L’organizzazione informa che l’ingresso all’evento è gratuito con invito obbligatorio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 327 9899899.