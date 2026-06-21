Il cav. OMRI brindisino riceve il Premio Eccellenza di Puglia nel corso dell’incontro nazionale dedicato al dialogo tra istituzioni e imprese

Istituzioni, imprese, mondo accademico, professioni e rappresentanti degli enti nazionali si sono ritrovati venerdì scorso al Boomerang Village di Torre Colimena, a Manduria, per il Forum Italia di Eccellenza “Istituzioni e Imprese alleati per la crescita del Paese”. L’iniziativa, promossa da RDE Casa Editrice, guidata dall’editore Riccardo Dell’Anna, in collaborazione con l’Associazione Verapuglia nel Mondo, ha riunito in Puglia una platea di relatori di primo piano per un confronto sui fattori che oggi incidono sulla competitività del sistema Italia: coesione territoriale, industria, innovazione, cultura, turismo, infrastrutture, energia, sicurezza, salute, ambiente e ruolo del Mezzogiorno.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Cons. Marco Villani, Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguire è intervenuto il dott. Riccardo Dell’Anna, presidente della Casa Editrice RDE. La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista e conduttrice Rai Donatella Bianchi, che ha guidato il dialogo tra i diversi ambiti rappresentati.

Al centro dell’incontro è stata posta la necessità di rafforzare il rapporto tra pubblico e privato, non come formula astratta, ma come metodo di lavoro per affrontare le trasformazioni del Paese. La crescita economica, la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, il sostegno alle piccole e medie imprese, la transizione energetica e infrastrutturale, la sicurezza dei territori e la qualità dei servizi richiedono infatti una visione coordinata, capace di mettere insieme competenze, responsabilità e capacità operative.

Alla tavola rotonda hanno preso parte l’avv. Giosy Romano, Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la prof.ssa Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura; il dott. Paolo Casalino, Direttore Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; la prof.ssa Alessandra Priante, Presidente di ENIT S.p.A. – Agenzia Nazionale del Turismo; il dott. Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate; la prof.ssa ing. Maria Antonietta Aiello, Rettrice dell’Università del Salento; il prof. ing. Livio De Santoli, componente del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; la presidente Germana Panzironi, presidente della Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sono inoltre intervenuti l’arch. Massimo Roj, founder e CEO di Progetto CMR; l’arch. Roberta Colla, founder e CEO di Simone Micheli Architectural Hero; l’avv. Leonardo Patroni Griffi, presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; la cav. Elisabetta Franchi, founder e presidente del Gruppo Elisabetta Franchi; il prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; l’avv. Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; l’ammiraglio Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; il generale di divisione Massimo Zuccher, Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; il generale di divisione Guido Mario Geremia, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza; il dott. Silvestro Scotti, Segretario Generale Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale; il prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; il dott. Nicola Graziano, Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF.

Nel corso della serata è stato conferito anche il “Premio Eccellenza di Puglia”, riconoscimento destinato a personalità che, attraverso il proprio percorso, hanno contribuito alla crescita del Paese e alla promozione dell’immagine della Puglia in Italia e nel mondo.

Tra i premiati il cav. OMRI Antonio Giaimis, brindisino, già insignito del Capitolino d’Oro nel 2024, della Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio, della Croce NATO rilasciata dal Ministero della Difesa per la Missione di Pace M.S.U. in Bosnia-Erzegovina, della Croce NATO per missione in teatro balcanico, della Medaglia al Merito della Gendarmeria Argentina, del nastrino al merito per l’emergenza Covid, del Premio Cartagine e della benemerenza rifugiati SMOM.

Consigliere nazionale di AEREC, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali presieduta dal dott. Ernesto Carpinteri, Giaimis è stato nominato Accademico con funzioni di Delegato della Norman Academy. Il riconoscimento si aggiunge a un percorso segnato dall’impegno nel sociale, dalla tutela dei diritti umani e da attività umanitarie svolte in ambito nazionale e internazionale, già attestato anche dal diploma di merito dell’Accademia Internazionale di San Giorgio.

«Ricevere questo incarico in un luogo così carico di storia è un onore che desidero condividere con la mia terra, Brindisi», ha dichiarato Giaimis. «L’impegno verso il prossimo, la famiglia e la tutela dei diritti umani restano al centro nodale del mio stile di vita». Le conclusioni sono state affidate all’avv. Francesco Dell’Anna, presidente dell’Associazione Verapuglia nel Mondo. L’incontro si è chiuso con i saluti del sindaco della Città di Manduria, avv. Domenico Sammarco.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Official Partner Metasensing Radar Solutions, del Main Partner Nuovarredo, dei partner Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Dea Ceramiche, con RaiNews24 e Antenna Sud come media partner.

Il Forum Italia di Eccellenza 2026 ha posto la Puglia al centro di un confronto nazionale sulle condizioni necessarie per rendere più forte il dialogo tra istituzioni e sistema produttivo. Un appuntamento pensato come luogo di incontro tra competenze diverse, con l’obiettivo di trasformare idee, esperienze e responsabilità condivise in proposte utili alla crescita del Paese.