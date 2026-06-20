Dalla Lituania al Portogallo, passando per Brindisi, ormai storica tappa italiana del Campionato Mondiale di Motonautica F2. Tutto pronto per la XIII edizione dell’Adriatic Cup con la città che si prepara a vivere il week end più adrenalinico dell’estate. Dal 26 al 28 giugno prossimi, infatti, il porto interno di Brindisi – stadio del mare particolarmente apprezzato da team e piloti protagonisti del World Championship F2- tornerà ad ospitare una delle competizioni sportive più spettacolari al mondo. In concomitanza si terrà, come ogni anno, anche il Gran Premio d’Italia GT 30. Le novità dell’edizione 2026 dell’Adriatic Cup, organizzata a Brindisi dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, presieduto da Giovanni Danese, in collaborazione con UIM, Union Internationale Motonatique, e FIM, Federazione Italiana Motonautica, sono state presentate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il PIC NIC Restaurant Beach Club.

L’evento è frutto della sinergia, a livello regionale, fra il Comitato organizzatore e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Confindustria Brindisi, Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Puglia Promozione, e si avvale del fondamentale supporto del Comune di Brindisi, della Camera di Commercio di Brindisi Taranto e della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Ad oggi hanno già formalizzato l’iscrizione al Campionato Mondiale di F2 e al Gran Premio d’Italia GT 30, tra veterani e new entry, piloti provenienti da Inghilterra, Svezia, Norvegia, Finlandia, Francia, Portogallo, Lituania, Italia.

Imbarcazioni di F2. Si tratta di motoscafi fuoribordo, catamarani monoposto- dotati di carena e tunnel- leggeri e aerodinamici. Lo scafo sfreccia sfiorando l’acqua, alla velocità massima di 150/160 Km/h.

Imbarcazioni di GT30. Si tratta di monocarena con profilo a “V”, realizzate con materiali leggeri e resistenti, raggiungono la velocità massima di 90/100 km/h.

Brindisi è la seconda tappa del World Championship di F2, dopo quella inaugurale che si è svolta a Klaipeda, Lituania, dal 5 al 7 giugno scorsi. La gara conclusiva del circuito, invece, si terrà a Vila Velha de Ródão dal 25 al 27 settembre.

L’appuntamento si conferma un evento di rilievo internazionale, capace di valorizzare l’immagine di Brindisi e dell’intero territorio pugliese ben oltre il calendario sportivo. Ogni anno oltre 50 team provenienti da tutto il mondo trasformano la città nella vetrina dei bolidi del mare, attirando giornalisti di settore, appassionati di sport acquatici e migliaia di visitatori, affascinati da uno spettacolo che unisce tecnica, velocità ed emozione pura.

Negli ultimi anni, in concomitanza con la manifestazione, si è registrato un significativo incremento delle presenze turistiche, facilmente riscontrabile anche attraverso i canali social di piloti e team internazionali, provenienti dal Nord Europa e da numerosi Paesi del Mediterraneo. Un racconto spontaneo e autentico che contribuisce a diffondere l’immagine di Brindisi nel mondo.

La promozione turistica rappresenta infatti uno degli obiettivi centrali del comitato organizzatore che, edizione dopo edizione, ha affiancato alle competizioni un ricco programma di iniziative collaterali, trasformando l’evento sportivo in una vera e propria esperienza immersiva, capace di coinvolgere atleti, accompagnatori e pubblico.