La comunità di Cisternino in lutto per la prematura scomparsa dell’avvocato Angela Savino, apprezzata donna conosciuta e stimata in città per il suo impegno professionale, ma anche politico dove è stata la prima donna candidata sindaco in città nel recente periodo, e sociale dove per tanti anni è stata vicina al movimento cattolico della chiesa locale con numerose iniziative seguite e valorizzate in prima persona.

Promotrice di eventi culturali come le rassegne di musica d’organo, sua grande passione che ha perfezionato nel tempo durante le celebrazioni religiose, ed organizzatrice di visite guidate in luoghi di culto come San Giovanni Rotondo con i fedeli che hanno visto sempre grande affidabilità nella sua persona. Un messaggio di profondo dispiacere ma allo stesso tempo di enorme gratitudine è arrivato dalla pagina dell’Unità pastorale di Cisternino che ne ricorda la grande disponibilità, bonta d’animo e discrezione e ne sottolinea un vuoto difficile da colmare.

L’avvocato Angela Savino è stata ricordata da amici e colleghi come una persona molto socievole, premurosa, sorridente, amica di tutti, poi nella professione di avvocato è sempre stata scrupolosa nello studio costante del diritto, professionale e determinata nelle sedi competenti.

Una figura riconoscibile anche sul piano politico dove nel 2016 è stata la prima donna a candidarsi sindaco di Cisternino con il movimento cittadino di Opportunità civica, ed è stata molto vicina a conquistare un posto di rappresentanza in consiglio comunale.

Idee chiare e coincise dell’avvocato Angela Savino durante quella campagna elettorale dove ha seguito numerose iniziative, le antenne 5G sul territorio comunale, lo sviluppo economico e turistico di Cisternino, la tutela dei diritti dei più bisognosi, le pari opportunità e la promozione di attività inclusive giovanili. Impegno politico che ha continuato a portare avanti con serietà nel corso del tempo con la partecipazioni a dibattiti che hanno visto una buona presenza di pubblico.

Pierdonato Costa, coordinatore della coalizione che ha sostenuto la sua candidatura a sindaco, è stato tra i primi a comunicare la notizia della sua scomparsa dalla pagina social di Opportunità civica ed a recarsi alla sala del commiato della chiesa di San Quirico per l’ultimo saluto: “Una cara amica del nostro movimento, prima donna candidata alla carica di sindaco di Cisternino esattamente dieci anni fa, una donna di ottime qualità personali e di grande competenza professionale”. Cordoglio da parte dei colleghi avvocati, della politica locale che pensa ad iniziative importanti per ricordarla a futura memoria e da parte dei numerosi cittadini che ne evidenziano la sua grande umiltà e competenza.

FRANCESCO ZIZZI