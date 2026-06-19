Il primo appuntamento de “La Rassegna del Chiostro” V edizione sarà dedicato al libro “Dieta Mediterranea”, edito Gribaudo scritto a quattro mani da Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci.

Il tema del 2026 è “l’attesa” che sarà declinata in diversi appuntamenti del percorso culturale.

Panoramica del libro

Alzi la mano chi, in qualche momento della propria vita, non si è lasciato ingannare da promesse miracolose su fantomatici effetti benefici di un alimento o su poteri dimagranti di diete facili e senza sforzi. Questo perché di diete ed eventuali effetti salutari si parla diffusamente, molto spesso senza una vera conoscenza scientifica. La sfida dei nostri giorni, dunque, è proprio quella di districarsi tra mari di informazioni a volte false, ingannevoli, incomplete o semplicemente vere ma difficili da comprendere. Fortunatamente esiste un metodo che promette quello che mantiene ed è, almeno per noi italiani, semplice, a portata di mano e sostenibile. Non è un caso che la Dieta Mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate nel mondo (e infatti è fra le poche diete avallate da moltissimi studi scientifici, recenti e non). Questo libro, scritto da una giovane coppia di eminenti studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la Dieta Mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare, con semplicità, il piacere della buona tavola e la consapevolezza che, davvero, “siamo quello che mangiamo”. Un medico ricercatore e un dietista con alle spalle un passato da chef professionista ci guidano in un viaggio attraverso la Dieta Mediterranea, intrecciando ricordi ed evidenze scientifiche. Questo libro contiene consigli pratici e suggerimenti, ma anche tantissime ricette e le interviste, raccolte direttamente sul campo dagli autori, a chi la Dieta Mediterranea la vive da vicino, magari inconsapevolmente da generazioni, ricevendone i benefici. «Questo libro ha quindi l’enorme valore di accompagnare i lettori e le lettrici in un viaggio che parte dalla scienza e arriva alla scoperta – o meglio alla riscoperta – dei piatti tipici della nostra Dieta Mediterranea. E lo fa in modo molto originale, entrando nelle case e raccogliendo testimonianze, racconti e ricette.» (Dalla prefazione di Antonella Viola)

In dialogo con la professoressa Vincenza Gianfredi ci sarà la professoressa Leda Marina Pomes.

Le esposizioni pittoriche tematiche saranno a cura di Antonia Acri.

Appuntamento per sabato 20 giugno alle ore 19.00 presso il Cortile di Porta Mesagne – Casa di quartiere Minimus presso la quale si svolgeranno altri appuntamenti letterari nel corso della Rassegna.

La kermesse culturale BRUNDABOOKS- La Rassegna del Chiostro è supportata da Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi e Yeahjasi Santa spazio culturale- Biblioteca del Vicolo.

Maggiori informazioni sui canali social dedicati.

Infopoint Rassegna e BRUNDABOOKS

E.mail rassegnadelchiostro@virgilio.it

brundabooks@virgilio.it

Whatsapp 351 775 9324