Lunedì 22 giugno la Prefettura di Brindisi ospiterà, nel Salone di rappresentanza la presentazione del Rapporto annuale “L’economia della Puglia” a cura dalla Banca d’Italia di Bari.
L’evento rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto sugli andamenti economici del territorio regionale, con un focus sui trend più recenti, le criticità e le prospettive di sviluppo della Puglia.
I lavori avranno inizio alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, cui seguirà la presentazione dell’evento a cura del dott. Marcello Malamisura, Capo della Sede di Bari della Banca d’Italia.
Il Rapporto sarà illustrato dal dott. Antonio Veronico e dal dott. Vincenzo Mariani, rispettivamente componente e responsabile della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale. La discussione sarà affidata alla prof.ssa Federica Miglietta, ordinaria di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
In Prefettura la presentazione del Rapporto annuale della Banca d’Italia: “L’economia della Puglia”
Lunedì 22 giugno la Prefettura di Brindisi ospiterà, nel Salone di rappresentanza la presentazione del Rapporto annuale “L’economia della Puglia” a cura dalla Banca d’Italia di Bari.