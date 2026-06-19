Lunedì 22 giugno la Prefettura di Brindisi ospiterà, nel Salone di rappresentanza la presentazione del Rapporto annuale “L’economia della Puglia” a cura dalla Banca d’Italia di Bari.

L’evento rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto sugli andamenti economici del territorio regionale, con un focus sui trend più recenti, le criticità e le prospettive di sviluppo della Puglia.

I lavori avranno inizio alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, cui seguirà la presentazione dell’evento a cura del dott. Marcello Malamisura, Capo della Sede di Bari della Banca d’Italia.

Il Rapporto sarà illustrato dal dott. Antonio Veronico e dal dott. Vincenzo Mariani, rispettivamente componente e responsabile della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale. La discussione sarà affidata alla prof.ssa Federica Miglietta, ordinaria di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.