Nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, si è tenuto il sopralluogo ispettivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Magistrato della Corte dei Conti, Consigliere Marco Villani.

Presenti l’on. Mauro D’Attis, il vice sindaco Fabio Di Bello, assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi; l’assessore comunale al Patrimonio, Caterina Cozzolino, e l’ing. Rosa Bianca Morleo, Dirigente del Settore “Pianificazione e Gestione del territorio”, il sopralluogo si è svolto nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie della Città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia” e le conclusioni sono così state rassegnate: “Riscontrata l’attività nei cantieri Saca, raccomanda la conclusione nell’anno. Per gli Orti urbani, apprezzata la conclusione dei lavori con l’ampliamento realizzato, si acquisisce copia del verbale di assegnazione – ormai prossima – delle aree in concessione”.

Nel corso dell’incontro sono stati posti in evidenza sia i notevoli passi in avanti compiuti nell’ultimo anno nell’esecuzione dei lavori, sia l’avvenuta approvazione della graduatoria di assegnazione degli Orti urbani, che ha richiesto un complesso lavoro di condivisione politica e tecnica, per l’approvazione del regolamento e la predisposizione dei bandi per le assegnazioni.

Dalle verifiche effettuate deriva il riconoscimento del rimborso al Comune di 3,360 milioni di Euro, che verrà dunque sbloccato con i fondi che nel giro di pochi giorni verranno introitati dalle casse comunali.