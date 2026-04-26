Si terrà il prossimo 27 aprile 2026, presso l’Auditorium “Cinzia Zonno” del Liceo Classico di Brindisi, l’incontro conclusivo dedicato al tema del disagio giovanile e delle fragilità adolescenziali.

Protagoniste dell’appuntamento saranno le dottoresse Elvira D’Alò e Antonella Mastro, pedagogiste cliniche, formatrici, consulenti in sessuologia, mediatrici familiari e autrici di diverse pubblicazioni fra cui “Da grande…vorrei fare il genitore”. Le relatrici accompagneranno i partecipanti in una riflessione profonda su fenomeni sempre più rilevanti come aggressività, bullismo e autolesionismo, offrendo utili strumenti per leggere e affrontare il disagio, proponendo possibili soluzioni educative.

L’incontro, aperto a genitori, studenti e docenti del Polo liceale e moderato dalle Prof.sse Fanciullo e Gorgoni, Fs eventi dell’istituto, rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di appuntamenti avviato nell’autunno scorso e dedicato ai temi della genitorialità. Un percorso articolato che ha accompagnato l’intero anno scolastico con momenti di confronto, dialogo e approfondimento su genitorialità, fragilità adolescenziali e parità di genere.

Attraverso gli interventi delle relatrici e il coinvolgimento del pubblico, l’evento intende promuovere una maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche che caratterizzano il disagio giovanile, valorizzando il ruolo della scuola e della famiglia come presìdi educativi fondamentali.

Il Polo liceale “Marzolla Leo Simone Durano”, guidato dalla Dirigente Scolastica Carmen Taurino conferma, con questa iniziativa, il proprio impegno non solo sul piano culturale, ma anche nell’attenzione alla persona nella sua globalità, secondo un approccio pedagogico che integra formazione, ascolto e cura delle dimensioni emotive e relazionali.