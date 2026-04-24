Lunedì 27 aprile, nel Nuovo Teatro Verdi, con inizio alle ore 11:00, sarà presentato il Quaderno di Brindisi “Navigare il futuro”, nell’ambito della collana editoriale “I Quaderni dell’Osservatorio sulle Città”. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il segretario generale UGL, Paolo Capone, e Ada Fichera, direttore editoriale di Pagine Libere e curatrice della collana “Quaderni dell’Osservatorio sulle Città UGL”. A moderare sarà il giornalista e responsabile della comunicazione del Nuovo Teatro Verdi, Roberto Romeo. L’ingresso è libero.

L’iniziativa rientra nel percorso dell’Osservatorio sulle Città, progetto nato con l’obiettivo di dare voce ai territori e contribuire alla definizione di una visione di città moderna e sostenibile. Brindisi, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, per il ruolo del porto, per il tessuto produttivo, energetico, culturale e sociale, è chiamata a immaginare un nuovo modello di sviluppo capace di coniugare crescita, innovazione, sostenibilità e qualità della vita.

Il Quaderno di Brindisi sarà presentato alle ultime classi degli istituti scolastici superiori della città, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sul futuro del territorio brindisino, sulle opportunità di sviluppo e sul ruolo delle comunità locali nei processi di crescita.

Il progetto coinvolge le città di L’Aquila, Novara, Treviso, Ascoli, Brindisi e Ancona. I contributi delle sei città sono raccolti nei volumi tematici della collana, in corso di presentazione nei rispettivi territori. L’appuntamento dedicato a “Navigare il futuro” a Brindisi si inserisce dunque in un percorso di ascolto e proposta, ma pone al centro le specificità del territorio brindisino: una città chiamata a ripartire dalla propria identità e dalle energie sociali, produttive e culturali della comunità.