Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F. Bardicchia”, la presentazione conclusiva del progetto innovativo “FarmaMente: tra storia e innovazione a Mesagne”, promosso dal Club Inner Wheel – Appia di Mesagne e l’Istituto Comprensivo Carducci–Materdona, con la preziosa collaborazione della Farmacia Antonucci e del Centro Polivalente F. Bardicchia.
L’iniziativa rappresenta un percorso culturale e formativo di grande valore, che racconta l’evoluzione della professione farmaceutica attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione nella città di Mesagne.
Determinante è stato il contributo dell’Istituto Comprensivo Carducci – Materdona, guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Pomo, insieme al lavoro delle docenti, che hanno accompagnato con dedizione gli studenti in un’esperienza educativa innovativa, partecipata e altamente formativa. I ragazzi hanno mostrato un interesse vivo e autentico, approfondendo con curiosità e consapevolezza il valore storico e umano della professione farmaceutica.
La cerimonia del 28 aprile, quindi, rappresenta il momento conclusivo del progetto: durante l’evento saranno proiettati i momenti più significativi del percorso svolto, testimonianza concreta dell’entusiasmo e della partecipazione attiva degli studenti. Seguirà la premiazione finale dedicata ai ragazzi, protagonisti di questo innovativo viaggio tra passato e futuro.
Il progetto mette in dialogo due realtà simboliche: l’Antica Farmacia del Leone, custode di una tradizione secolare legata all’arte galenica, e la farmacia moderna diretta dalla Dott.ssa Rita Antonucci, esempio di innovazione tecnologica e servizi avanzati. Un confronto che evidenzia come, nonostante il progresso scientifico, restino immutati i valori fondamentali della professione: accoglienza, ascolto e cura della persona.
“FarmaMente” si conferma così un progetto innovativo non solo per i contenuti, ma anche per il metodo, capace di unire scuola, territorio e memoria storica in un’unica esperienza educativa e culturale.
L’evento è aperto al pubblico.
Martedì 28 aprile
Ore 17:30
Centro Polivalente “F. Bardicchia”, Via Mameli – Mesagne
Ore 17:30
Centro Polivalente “F. Bardicchia”, Via Mameli – Mesagne