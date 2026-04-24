Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F. Bardicchia” , la presentazione conclusiva del progetto innovativo “FarmaMente: tra storia e innovazione a Mesagne” , promosso dal Club Inner Wheel – Appia di Mesagne e l’Istituto Comprensivo Carducci – Materdona , con la preziosa collaborazione del la Farmacia Antonucci e del Centro Polivalente F . B ardicchia.



L’iniziativa rappresenta un percorso culturale e formativo di grande valore, che racconta l’evoluzione della professione farmaceutica attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione nella città di Mesagne .



Determinante è stato il contributo dell’Istituto Comprensivo Carducci – Materdona, guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Pomo, insieme al lavoro delle docenti, che hanno accompagnato con dedizione gli studenti in un’esperienza educativa innovativa, partecipata e altamente formativa. I ragazzi hanno mostrato un interesse vivo e autentico, approfondendo con curiosità e consapevolezz a il valore storico e umano della professione farmaceutica.



La cerimonia del 28 aprile , quindi, rappresenta il momento conclusivo del progetto: durante l’evento saranno proiettati i momenti più significativi del percorso svolto, testimonianza concreta dell’entusiasmo e della partecipazione attiva degli studenti. Seguirà la premiazione finale dedicata ai ragazzi , protagonisti di questo innovativo viaggio tra passato e futuro.



Il progetto mette in dialogo due realtà simboliche: l’Antica Farmacia del Leone, custode di una tradizione secolare legata all’arte galenica, e la farmacia moderna diretta dalla Dott.ssa Rita Antonucci, esempio di innovazione tecnologica e servizi avanzati . Un confronto che evidenzia come, nonostante il progresso scientifico, restino immutati i valori fondamentali della professione: accoglienza, ascolto e cura della persona.



“FarmaMente” si conferma così un progetto innovativo non solo per i contenuti, ma anche per il metodo, capace di unire scuola, territorio e memoria storica in un’unica esperienza educativa e culturale.



L’evento è aperto al pubblico.

