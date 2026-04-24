April 24, 2026
Apr 24, 2026    Posted by    news

Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F. Bardicchia”, la presentazione conclusiva del progetto innovativo “FarmaMente: tra storia e innovazione a Mesagne”, promosso dal Club Inner Wheel Appia di Mesagne e l’Istituto Comprensivo CarducciMaterdona, con la preziosa collaborazione della Farmacia Antonucci e del Centro Polivalente F. Bardicchia.

L’iniziativa rappresenta un percorso culturale e formativo di grande valore, che racconta l’evoluzione della professione farmaceutica attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione nella città di Mesagne.

Determinante è stato il contributo dell’Istituto Comprensivo Carducci Materdona, guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Pomo, insieme al lavoro delle docenti, che hanno accompagnato con dedizione gli studenti in un’esperienza educativa innovativa, partecipata e altamente formativa. I ragazzi hanno mostrato un interesse vivo e autentico, approfondendo con curiosità e consapevolezza il valore storico e umano della professione farmaceutica.

La cerimonia del 28 aprile, quindi, rappresenta il momento conclusivo del progetto: durante l’evento saranno proiettati i momenti più significativi del percorso svolto, testimonianza concreta dell’entusiasmo e della partecipazione attiva degli studenti. Seguirà la premiazione finale dedicata ai ragazzi, protagonisti di questo innovativo viaggio tra passato e futuro.

Il progetto mette in dialogo due realtà simboliche: l’Antica Farmacia del Leone, custode di una tradizione secolare legata all’arte galenica, e la farmacia moderna diretta dalla Dott.ssa Rita Antonucci, esempio di innovazione tecnologica e servizi avanzati. Un confronto che evidenzia come, nonostante il progresso scientifico, restino immutati i valori fondamentali della professione: accoglienza, ascolto e cura della persona.

“FarmaMente” si conferma così un progetto innovativo non solo per i contenuti, ma anche per il metodo, capace di unire scuola, territorio e memoria storica in un’unica esperienza educativa e culturale.

L’evento è aperto al pubblico.
Martedì 28 aprile
Ore 17:30
Centro Polivalente “F. Bardicchia”, Via Mameli Mesagne

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