La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della libertà, della solidarietà e dell’impegno civile. Martedì 28 aprile, alle ore 11, nello scenario del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si terrà il “Battesimo Civico”, una cerimonia solenne dedicata ai giovani nati nel 2008 che hanno da poco raggiunto la maggiore età. Giunto alla terza edizione, l’evento è promosso e organizzato dall’associazione Sinergitaly, rappresentata dall’Uff. Omri Riccardo Di Matteo, e dall’associazione APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli insigniti al Merito della Repubblica Italiana – con il delegato della Puglia Cav. Omri Antonio Giaimis.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della Costituzione italiana, sottolineando il significato profondo dell’ingresso nella piena cittadinanza. Il Battesimo Civico rappresenta infatti un momento simbolico e istituzionale di grande valore, pensato per accompagnare i giovani in una fase importante della loro vita e per sensibilizzarli al ruolo di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e dei doveri che derivano dall’appartenenza alla Repubblica.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna. Il coordinamento dell’incontro e i saluti introduttivi saranno affidati al giornalista Antonio Celeste, che accompagnerà i presenti nel corso della mattinata. Momento centrale dell’evento sarà la consegna di una copia della Costituzione italiana a ciascun giovane presente, gesto simbolico che intende rafforzare il legame tra i neo-maggiorenni e i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese. A compiere questa significativa consegna sarà il dott. Vittorio Raeli, Presidente della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.

Il Battesimo Civico si avvale del prestigioso sostegno e patrocinio di numerose istituzioni e realtà del territorio, a conferma del valore educativo e civile dell’iniziativa. Hanno infatti concesso il loro patrocinio e la loro collaborazione: il Consiglio Regionale della Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi, Confindustria Brindisi, ASL Brindisi, il Consolato Onorario della Repubblica Ceca in Puglia e l’Associazione ABIFB.

La cittadinanza, le famiglie e gli organi di informazione sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento, che si propone di essere un’occasione di riflessione collettiva sul valore della partecipazione civica, della responsabilità e del senso di appartenenza alla comunità.

Ufficio stampa APAMRI Brindisi