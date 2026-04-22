Brindisi sceglie di guardare avanti. E lo fa mettendo insieme voci, esperienze e responsabilità in un appuntamento che ha il sapore delle occasioni importanti.

Giovedì 23 aprile, alle 17.30, negli spazi del Museo Archeologico Ribezzo, va in scena “Per una volta, parliamo di futuro”: un talk pubblico che ambisce a rompere l’inerzia del presente e a rimettere al centro una domanda semplice e decisiva: dove sta andando la città?

Non è un convegno come gli altri.

Il valore aggiunto sta già nell’impostazione: l’iniziativa, promossa da Brundisium.net in collaborazione con Amazing Puglia nell’ambito del patto di collaborazione con il Polo Bibliomuseale di Brindisi: tiene insieme in una rete concreta i principali mezzi di informazione locali.

Un passaggio rilevante e tutt’altro che scontato.

In un contesto spesso frammentato, mettere attorno allo stesso tavolo testate, professionisti, osservatori della realtà e protagonisti del racconto pubblico significa riconoscere che il futuro di Brindisi si costruisce anche attraverso una narrazione condivisa, capace di uscire da frammentazioni e autoreferenzialità.

L’incontro diventa già di per sé un messaggio: Brindisi può e deve tornare a pensarsi comunità.

Il titolo del talk è diretto, quasi provocatorio, una chiamata alla responsabilità: “Per una volta, parliamo di futuro”.

Perché il presente, da solo, non basta più.

Perché troppo spesso il dibattito pubblico resta schiacciato sull’immediato, sulla cronaca, sulle emergenze.

Qui si prova a fare un passo diverso: alzare lo sguardo, mettere in fila i nodi strutturali, intrecciare analisi e visioni.

E i nodi non mancano. La città attraversa una fase delicata, segnata dalla transizione industriale e dalle incognite legate alla riconversione energetica, a partire dall’area di Cerano.

Il porto resta una risorsa strategica, ma chiede una nuova centralità dentro gli equilibri dell’Adriatico.

Il turismo stenta a trovare una dimensione strutturata.

Il lavoro cambia, le filiere produttive si trasformano, mentre demografia, identità e qualità della vita pongono interrogativi sempre più urgenti.

A rendere ancora più complesso il quadro è il contesto globale: tensioni geopolitiche, nuove rotte energetiche, rivoluzione tecnologica.

L’avanzata dell’intelligenza artificiale e dell’automazione non è un tema astratto, ma una realtà che incide già oggi su competenze, occupazione e modelli economici.

In questo scenario, Brindisi non può permettersi di restare spettatrice.

Il confronto del 23 aprile nasce proprio da qui: dalla consapevolezza che il futuro non si subisce. Si costruisce.

Il parterre dei relatori riflette questa ambizione. Giornalisti, analisti, professionisti e comunicatori porteranno punti di vista diversi e complementari.

Andrea Pezzuto porterà l’attenzione sul rischio di decrescita demografica, una delle fragilità più profonde del territorio. Lucia Portolano affronterà il tema dell’identità, tra radici e prospettive, indicando la necessità di prendersi cura della comunità per costruire futuro. Francesco Ribezzo Piccinin metterà al centro la questione industriale, interrogandosi su modelli di sviluppo e alternative possibili.

Angelo Stanisci analizzerà il modo in cui Brindisi viene raccontata, evidenziando limiti e distorsioni della comunicazione. Salvatore Morelli porterà il focus sul porto, risorsa strategica spesso sottovalutata. Oreste Pinto rifletterà sulle sfide dello sviluppo e della crescita culturale, nodo decisivo per qualsiasi percorso di rilancio.

Antonio Portolano allargherà lo sguardo alle trasformazioni globali, con un intervento sull’intelligenza artificiale e sulle sue implicazioni tra timori e opportunità. Mimmo Consales richiamerà l’importanza degli strumenti urbanistici come base concreta per governare il cambiamento. Fabio Mollica punterà sulla valorizzazione territoriale, con l’idea di “risvegliare Cenerentola”, mentre Cristina Cavallo porterà il punto di vista dello sport, tra entusiasmo e fragilità del sistema brindisino.

A guidare il confronto sarà Gianluca Greco, con il compito di tenere insieme una discussione che si annuncia ampia e articolata.

Il senso dell’iniziativa sta tutto qui: uscire dalla logica della reazione e provare a costruire. C’è, in filigrana, un messaggio preciso: Brindisi ha ancora gli strumenti per immaginare il proprio domani. Servono visione, responsabilità e capacità di fare rete. E serve, prima di tutto, la volontà di parlarne davvero.

L’incontro è aperto al pubblico e si propone come uno spazio in cui la città può riconoscersi, in cui le differenze diventano risorsa e non ostacolo. Con un obiettivo comune: non lasciare che il futuro accada senza averlo pensato.

Per una volta, Brindisi prova a farlo insieme. E questo, già da solo, segna un cambio di passo. Con l’idea che non resti un’eccezione.