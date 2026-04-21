In occasione della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro, Coop Alleanza 3.0 conferma anche per il 2026 la chiusura dell’intera rete di vendita. Il 25 aprile e il 1° maggio supermercati e ipercoop resteranno serrati in tutta Italia, per un totale di circa 350 punti vendita, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

La decisione, definita “chiusi per scelta”, richiama esplicitamente i valori fondanti della cooperazione: libertà, democrazia e giustizia sociale. Due ricorrenze civili che, sottolinea la cooperativa, fanno parte della propria identità storica e culturale, e che vengono celebrate come momenti ancora attuali e condivisi.

In Puglia la chiusura interesserà i nove ipercoop a gestione diretta. Quattro si trovano tra Bari e provincia – nei quartieri Santa Caterina, Japigia e viale Pasteur nel capoluogo e a Molfetta nel centro commerciale Mongolfiera – mentre gli altri punti vendita coinvolti sono a Barletta, Foggia, Brindisi, Taranto e Lecce, tutti all’interno dei rispettivi centri commerciali.

La scelta punta a tenere insieme esigenze diverse: da un lato i servizi ai soci e ai consumatori, dall’altro i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Un equilibrio che la cooperativa rivendica come parte integrante del proprio modello.