La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 150.000 euro di risorse proprie per sostenere le famiglie francavillesi in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Con la deliberazione n. 116 del 14 aprile 2026, l’Amministrazione ha dato mandato agli uffici competenti di pubblicare un avviso pubblico per la concessione di contributi a integrazione del canone di locazione, in attuazione dell’art. 11 della Legge 431/1998, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Il Fondo viene ripartito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le Regioni, che a loro volta lo distribuiscono tra i Comuni. La mancata assegnazione di risorse da parte della Regione Puglia nel 2022, e in seconda battuta da parte del Ministero nel 2023, ha spinto l’Amministrazione a farsi carico direttamente della misura. A partire dal 2022, dunque, il Comune di Francavilla Fontana ha scelto di stanziare anno per anno risorse proprie di bilancio per garantire continuità al sostegno.

“Il costo dell’abitazione è una delle voci che pesa di più sui bilanci delle famiglie, in particolare in una fase economica difficile come quella attuale” dichiara l’assessore alle Politiche Abitative Domenico Attanasi. “Questa misura nasce dalla consapevolezza che le politiche abitative sono parte integrante di una più ampia attenzione alle condizioni di vita delle persone, e che il Comune ha un ruolo concreto da svolgere in questo ambito. Il diritto alla casa è una questione che riguarda la tenuta sociale di una comunità”.

“Il contributo all’affitto si inserisce in un sistema più articolato di misure che l’Amministrazione cerca di rendere accessibili in modo coordinato alla cittadinanza” afferma l’assessora ai Servizi Sociali Maria Giovanna Lupo. “La misura si affianca ad altri interventi in un patto di fiducia reciproca tra istituzione e cittadini, che è il senso più autentico del servizio pubblico”.

Il bando sarà rivolto ai nuclei familiari in possesso di contratti di locazione regolarmente stipulati ai sensi della Legge 431/1998. Il criterio di accesso non sarà più il reddito imponibile complessivo, ma il valore ISEE del nucleo familiare, con un limite massimo fissato a 10.140 euro, in linea con la soglia prevista dall’INPS per l’Assegno di Inclusione. Non potranno accedere al contributo coloro che abbiano già usufruito della detrazione fiscale per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, né chi abbia beneficiato della quota destinata all’affitto nell’ambito dell’Assegno di Inclusione.

“Dal 2022 il Comune ha scelto di finanziare questa misura con risorse proprie” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Per molte famiglie questo contributo rappresenta una differenza concreta nella gestione del bilancio domestico. Garantire continuità a un sostegno di questo tipo rientra tra le responsabilità dell’Amministrazione, che ha il compito di leggere e valutare i bisogni del territorio e attivarsi con tutti gli strumenti e le risorse a propria disposizione per farvi fronte”.