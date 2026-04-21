Intervento in mattinata nei pressi dell’aeroporto di Brindisi, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è stata impegnata per la messa in sicurezza di una bisarca rimasta danneggiata.

Secondo quanto riferito, il mezzo ha subito il cedimento di un sostegno del piano superiore, con conseguenti criticità strutturali che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti.