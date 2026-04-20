April 20, 2026
Apr 20, 2026    Posted by    Evidenza4, Mostra, news

Più di quaranta opere nella sezione Prix de la Photographie, Paris (PX3), uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla fotografia contemporanea, e oltre trenta opere nella sezione “Lo stato del mondo”. La doppia mostra ha aperto i battenti domenica scorsa, 19 aprile, nella House of Lucie di Ostuni, in corso Garibaldi, e rimarrà visitabile fino al 10 maggio.

Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte, della cultura e della fotografia in particolare per poter ammirare gli scatti di artisti provenienti da tutto il mondo, ognuno con un suo sguardo-visione sulla realtà (sia materiale che eterica), e su questo nostro “presente” con tutte le sue contraddizioni, erosioni e aberrazioni.

Ostuni si conferma, quindi, capitale della cultura internazionale, grazie anche al costante impegno del curatore della mostra e presidente della Lucie Foundation, Hossein Farmani, e di Leonardo Petraroli, direttore della House of Lucie di Ostuni, che in pochissimo tempo è riuscito a far diventare lo spazio espositivo un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico pugliese e per i numerosi residenti stranieri che abitano in Valle d’Itria.

La serata di inaugurazione delle mostre è stata, infatti, invasa da un pubblico eterogeneo che ha mescolato lingue e culture, internazionalità e pugliesità, local e glocal, tutti accomunati dalla passione per la fotografia d’autore. E proprio gli scatti sono stati i protagonisti indiscussi dell’evento, in un percorso espositivo variegato con una narrazione visiva coinvolgente e suggestiva che ha offerto spunti di riflessione profondi e stimolanti.

Se nella prima parte della mostra (PX3) le fotografie spaziano per tematiche e tecniche, la mostra “The State of the World” ha coinvolto da subito il pubblico attraverso un racconto che vede insieme di immagini di guerra e distruzione, di fame e povertà ma anche di speranza e rivincita, di un riscatto agognato ma non ancora percepibile.

House of Lucie di Ostuni è una galleria fotografica ma anche un luogo di confronto e condivisione, dove al momento della fruizione individuale segue la relazione collettiva con professionisti, appassionati e semplici visitatori.

 

Mostra: PX3 e State of the World
Luogo: House of Lucie Ostuni, Corso Garibaldi 164, Ostuni (BR)
Orario: dal mercoledì al sabato 18:00-21:00; domenica 10:00-13:00
Durata: dal 19 aprile al 10 maggio 2026

Promotore: Lucie Foundation
Curatore: Hossein Farmani
Direzione sede: Leonardo Petraroli

Salvatore Vetrugno

foto Ida Santoro

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