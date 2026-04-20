Più di quaranta opere nella sezione Prix de la Photographie, Paris (PX3), uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla fotografia contemporanea, e oltre trenta opere nella sezione “Lo stato del mondo”. La doppia mostra ha aperto i battenti domenica scorsa, 19 aprile, nella House of Lucie di Ostuni, in corso Garibaldi, e rimarrà visitabile fino al 10 maggio.

Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte, della cultura e della fotografia in particolare per poter ammirare gli scatti di artisti provenienti da tutto il mondo, ognuno con un suo sguardo-visione sulla realtà (sia materiale che eterica), e su questo nostro “presente” con tutte le sue contraddizioni, erosioni e aberrazioni.

Ostuni si conferma, quindi, capitale della cultura internazionale, grazie anche al costante impegno del curatore della mostra e presidente della Lucie Foundation, Hossein Farmani, e di Leonardo Petraroli, direttore della House of Lucie di Ostuni, che in pochissimo tempo è riuscito a far diventare lo spazio espositivo un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico pugliese e per i numerosi residenti stranieri che abitano in Valle d’Itria.

La serata di inaugurazione delle mostre è stata, infatti, invasa da un pubblico eterogeneo che ha mescolato lingue e culture, internazionalità e pugliesità, local e glocal, tutti accomunati dalla passione per la fotografia d’autore. E proprio gli scatti sono stati i protagonisti indiscussi dell’evento, in un percorso espositivo variegato con una narrazione visiva coinvolgente e suggestiva che ha offerto spunti di riflessione profondi e stimolanti.

Se nella prima parte della mostra (PX3) le fotografie spaziano per tematiche e tecniche, la mostra “The State of the World” ha coinvolto da subito il pubblico attraverso un racconto che vede insieme di immagini di guerra e distruzione, di fame e povertà ma anche di speranza e rivincita, di un riscatto agognato ma non ancora percepibile.

House of Lucie di Ostuni è una galleria fotografica ma anche un luogo di confronto e condivisione, dove al momento della fruizione individuale segue la relazione collettiva con professionisti, appassionati e semplici visitatori.

Mostra: PX3 e State of the World

Luogo: House of Lucie Ostuni, Corso Garibaldi 164, Ostuni (BR)

Orario: dal mercoledì al sabato 18:00-21:00; domenica 10:00-13:00

Durata: dal 19 aprile al 10 maggio 2026

Promotore: Lucie Foundation

Curatore: Hossein Farmani

Direzione sede: Leonardo Petraroli

Salvatore Vetrugno

foto Ida Santoro