C’è un filo invisibile che lega le storie personali al destino di una comunità. È fatto di sacrifici, intuizioni, lavoro quotidiano e amore per la propria terra. A San Donaci, questo filo prende forma concreta nella Giornata dell’Orgoglio Sandonacese, l’appuntamento che celebra chi, con passione e dedizione, contribuisce a rendere il paese un esempio di identità e resilienza.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 10:00, nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta, si svolgerà l’ottava edizione dell’evento promosso dal Comando di Polizia Locale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un momento atteso e sentito, che negli anni si è affermato come una vera e propria festa della comunità.

In un contesto globale segnato da sfide economiche e cambiamenti profondi, San Donaci risponde con la forza delle proprie radici. E lo fa riconoscendo pubblicamente il valore di quei cittadini che, restando fedeli al territorio, hanno saputo costruire percorsi di successo, diventando esempio per le nuove generazioni.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno gli imprenditori del comparto vitivinicolo locale, ambasciatori di una tradizione che unisce innovazione e storia. Verranno celebrati i rappresentanti di realtà produttive che portano il nome di San Donaci ben oltre i confini regionali: Cantine Paolo Leo, Cantine Candido, Cantina Cooperativa Sociale San Donaci, Cantine De Mitri, Cantine Serio, Cantine Mazzotta, Cantine Del Prete, Cantine Lolli e Azienda Fortunato. Un settore economico molto importante che racconta, calice dopo calice, l’anima autentica del territorio.

La manifestazione anche quest’anno guarda con particolare attenzione ai giovani: saranno infatti presenti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, invitati a conoscere da vicino storie di impegno e successo nate proprio nella loro comunità.

Nel corso degli anni, la Giornata dell’Orgoglio Sandonacese ha reso omaggio a figure di grande spessore umano e professionale: dal compianto Don Donato Panna alle suore Stimmatine, dal professor Antonio Pellegrino alla giudice Anna Lucia Zaurito, fino a medici, educatori e servitori dello Stato che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Venerdì 17 aprile grazie ai suoi protagonisti San Donaci riaffermerà con orgoglio la propria identità.