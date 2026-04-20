La Dinamo Brindisi prosegue il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo della Mola New Basket con il punteggio di 61-79, nella penultima giornata di regular season. Dopo un avvio equilibrato, i brindisini indirizzano il match con decisione tra secondo e terzo quarto, dando prova di solidità e continuità nell’arco dell’intera gara. Successo di squadra per la formazione di coach Cristofaro, con tutti i dieci giocatori a referto.

Nonostante un primo periodo meno brillante dal punto di vista difensivo, la squadra di coach Cristofaro ha saputo restare in partita senza concedere strappi decisivi agli avversari. Mola parte meglio e trova con continuità la via del canestro, toccando anche il +7 (16-9), ma la reazione della Dinamo è immediata: Sapiega firma due canestri consecutivi, Stankovic colpisce dalla distanza e Gonzalez chiude in sottomano per il sorpasso sul 18-20 di fine primo quarto. Nel secondo periodo cambia l’inerzia della gara. Di Ianni apre con una tripla, Cissè è preciso dalla lunetta e Gonzalez allunga fino al +13. È proprio il play argentino a guidare il break decisivo: la Dinamo piazza un parziale di 18-0 che spacca la partita, interrotto solo dal canestro di Jovanovic. I padroni di casa provano a rientrare con Barnaba e Pautasso, ma le triple di Greco e ancora Gonzalez fissano il punteggio sul 29-44 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo alza ulteriormente il ritmo su entrambi i lati del campo, chiudendo di fatto i conti. Stankovic, Gonzalez e Di Ianni colpiscono con continuità, mentre Sapiega firma il massimo vantaggio fino al +27 (33-60). Mola prova a reagire con Pautasso e Barnaba, ma Pulli dall’arco e Mazzeo con l’arresto e tiro sigillano il terzo quarto sul 38-67. L’ultimo periodo è pura gestione per gli ospiti, che toccano anche il +35 con Greco (38-73) prima di concedere spazio alle rotazioni. Coach Cristofaro dà minuti alla second unit e arriva anche la soddisfazione dei primi punti per il giovane Paciulli. Nel finale Mola riduce il divario, ma la Dinamo controlla senza difficoltà fino al 61-79 conclusivo.

Prossimo appuntamento domenica 26 aprile al PalaZumbo per l’ultima gara della regular season: palla a due alle ore 18.00 contro Castellaneta.

Mola New Basket 2012 – Dinamo Basket Brindisi 61-79 (18-20; 29-44; 38-67; 61-79)

Mola New Basket: Giovinazzo, Ramponi 9, Freimeyer, Pautasso 8, Beltramino 1, D’Agnano 10,

Samardzic 5, Jovanovic 10, Kebe 2, Barnaba 16. Coach: Demonte

Dinamo Brindisi: Greco 7, Costabile 2, Stankovic 12, Mazzeo 2, Paciulli 4, Pulli 8, Gonzalez 16, Di

Ianni 11, Sapiega 12, Cissè 5. Coach: Cristofaro Arbitri: De Carlo-Conforti

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi