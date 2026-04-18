La prolungata chiusura della strada che costeggia il Canale Patri, snodo cruciale per il collegamento tra via Porta Lecce e via Tor Pisana, non è più tollerabile. È urgente che l’Arneo intervenga tempestivamente per sbloccare una situazione che da troppi mesi penalizza la viabilità cittadina.

Siamo pienamente consapevoli dell’importanza dei lavori di consolidamento in corso. Gli interventi portati avanti dall’Ente sono fondamentali per la messa in sicurezza dell’area e per l’abbattimento di quel rischio idraulico che, in passato, ha causato gravi danni e allagamenti durante le forti piogge. La tutela del territorio resta per noi una priorità assoluta.

Tuttavia, i tempi dilatati del cantiere stanno generando disagi enormi per tantissimi brindisini. Parliamo di cittadini che quotidianamente utilizzavano quel tratto stradale per recarsi sul posto di lavoro o per accompagnare i figli a scuola, e che oggi si ritrovano a fare i conti con un disagio logistico in costante aumento.

Nonostante i ripetuti solleciti già avanzati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici per sbloccare l’impasse, ad oggi lo scenario è rimasto invariato. Di fronte a questo immobilismo non resteremo a guardare e siamo pronti a intervenire con ancora più forza attraverso un’iniziativa consiliare mirata, per incalzare l’Arneo affinché individui da subito una soluzione pratica e risolutiva.

Questa importante arteria viaria deve essere restituita alla città e ai brindisini. E deve essere fatto in modo sicuro, funzionale e, soprattutto, immediato, senza ulteriori ritardi.