Il 22 aprile ricorre l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita nel 1970 negli Stati Uniti dopo un grave disastro ambientale e diventata nel tempo il principale appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione sui temi della tutela del Pianeta. Ogni anno, il 22 aprile, milioni di persone in tutto il mondo partecipano a iniziative locali per promuovere la cura dell’ambiente.

In occasione di questa ricorrenza, il Comune di Francavilla Fontana inaugura il parco tra via Falcone-Borsellino e via Ugo Foscolo, nel quartiere Peschiera. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 10.00, con ingresso da via Falcone-Borsellino.

L’area, di proprietà comunale e un tempo villa privata, era rimasta sottoutilizzata per oltre trent’anni. Il suo ripristino da parte dell’Amministrazione Comunale ha tenuto conto della conformazione che il sito ha assunto nel tempo, conservando gli alberi da frutto (agrumi e fichi) e le piante messe a dimora e curate da alcuni cittadini.

“Il parco è stato progettato per essere uno spazio versatile e fruibile da tutte le fasce d’età, con una particolare attenzione agli adolescenti” commenta Annalisa Toma, assessora ai Lavori Pubblici. “Gli arredi e i percorsi definiscono spazi di attraversamento e di sosta, questi ultimi adatti alla lettura, allo studio e a piccoli eventi culturali. Abbiamo lavorato per restituire alla comunità un luogo vivo, il cui valore è stato preservato anche grazie all’iniziativa di chi lo ha abitato e custodito nel tempo”.

All’inaugurazione prenderà parte una classe del I° Istituto Comprensivo “Aldo Moro – P. Virgilio Marone”, impegnata in un percorso di educazione civica dedicato al rispetto degli spazi pubblici e del patrimonio arboreo urbano. “Inauguriamo questo parco nella Giornata Mondiale della Terra non per caso” dichiara Anna Maria Padula, vicesindaca con delega al Patrimonio e al Decoro. “Volevamo che il primo atto di vita pubblica di questo spazio fosse condiviso con i più giovani. Prendersi cura dell’ambiente non è un valore astratto: inizia dal proprio quartiere, dal proprio angolo di città”. Gli studenti raggiungeranno l’area e faranno rientro a scuola con mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in collaborazione con STP. “Questa iniziativa” prosegue Padula “rientra in un percorso di educazione all’utilizzo dei mezzi pubblici. Abituare i ragazzi a muoversi in città con il trasporto collettivo è un messaggio che va nella stessa direzione della giornata che celebreremo il 22 aprile”.

Della condivisione con la comunità parla anche il sindaco Antonello Denuzzo: “Nel ripensare e progettare il parco abbiamo raccolto le sollecitazioni arrivate da alcune associazioni e gruppi informali che hanno riacceso i riflettori sull’identità del luogo. Il parco racconta una storia di cura spontanea da parte dei residenti del quartiere e della famiglia un tempo proprietaria del terreno. Restituiamo al patrimonio della città uno spazio che la comunità non aveva mai smesso di sentire suo, anche se per molti passato a lungo inosservato, e che adesso diventa un luogo di condivisione aperto a tutte e a tutti. Un parco da abitare attivamente, dove incontrarsi, fermarsi, esercitare una piena cittadinanza: il modo migliore per garantire il decoro e la conservazione di parchi e aree verdi, di sottrarli al degrado e al disinteresse”.