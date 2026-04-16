Questa mattina il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha ricevuto il nuovo Dirigente della Divisone Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr.ssa Marilena Scioli, accompagnata dal Questore di Brindisi, Dr. Aurelio Montaruli.

Il Prefetto ha rivolto alla Dr.ssa Scioli i migliori auguri per la nuova esperienza professionale.