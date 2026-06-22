Un grave episodio ha colpito il mondo dell’apicoltura e dell’imprenditoria locale a Cellino San Marco. Nel corso della notte, ignoti hanno incendiato un apiario situato in un terreno alla periferia del paese, a circa un chilometro dal centro abitato, causando la distruzione di numerose arnie e di alcuni tronchi di ulivo che ospitavano famiglie selvatiche di api.

L’attività colpita appartiene ad Antonella Renna, apicoltrice e dirigente provinciale di Confcommercio Brindisi. Oltre al rilevante danno economico subito dall’azienda, l’aspetto più drammatico dell’accaduto riguarda la morte di oltre 50mila api, patrimonio fondamentale per l’equilibrio ambientale e per la stessa attività produttiva.

Immediata la reazione di Confcommercio della provincia di Brindisi e della delegazione di Cellino San Marco, che hanno espresso piena solidarietà ad Antonella Renna e chiesto alle forze dell’ordine di fare piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili di quello che viene definito un gesto gravissimo e inqualificabile.

Nella giornata successiva all’attentato, il presidente provinciale di Confcommercio Brindisi, Gianni Corciulo, e il presidente della delegazione cittadina, Alessandro Coletta, si sono recati sul luogo dell’incendio per testimoniare personalmente la vicinanza dell’associazione all’imprenditrice.

Durante la visita, i rappresentanti di Confcommercio hanno ribadito la necessità di individuare gli autori dell’atto vandalico, sottolineando come un episodio del genere rischi di compromettere la continuità di un’attività imprenditoriale già avviata e radicata sul territorio.

Contestualmente, l’associazione ha annunciato l’avvio di una concreta catena di solidarietà a sostegno di Antonella Renna. L’obiettivo è quello di aiutarla a superare le conseguenze dell’incendio e consentirle di riprendere al più presto la propria attività produttiva.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale, sia per il danno arrecato all’azienda sia per la perdita di migliaia di api, insetti indispensabili per la biodiversità e per l’equilibrio degli ecosistemi. Le indagini sono ora affidate alle forze dell’ordine, chiamate a fare chiarezza sulle cause e sulle responsabilità del gesto.