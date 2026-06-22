Finisce nel migliore dei modi la stagione del Bellaria Padel Brindisi che nel turno secco di play out supera con il punteggio di 4-1 il C.T. Reggio Emilia e si garantisce il diritto di partecipare nuovamente al prossimo campionato femminile di serie A.

Un risultato di grande prestigio per la matricola pugliese che ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche occorse durante la stagione ed un livello competitivo altissimo che ha visto la partecipazione delle più forti giocatrici italiane e di tantissime atlete straniere.

Nella due giorni di gare svoltesi presso il Corbetta Sport Center di Milano la società del presidente Giorgino ha affrontato il C.T. Reggio Emilia in una sfida di andata e ritorno che ha messo a dura prova tutte le atlete sia dal punto di vista fisico che mentale.

Nella prima afosa giornata le ragazze del Bellaria hanno sofferto per tutte e tre le partite disputate ma alla fine si sono assicurate i tre match che sono risultati di vitale importanza per il successo finale.

Il giorno successivo Reggio Emilia ha fatto suo il primo incontro ma nella seconda partita è venuta fuori tutta la grinta e la voglia di vincere delle ragazze brindisine che hanno siglato il punto decisivo che ha blindato la salvezza al primo anno di serie A.

Il premio della resilienza, della capacità di andare oltre le difficoltà e di rimanere uniti e compatti sino alla fine. Il segnale era arrivato già nell’ultima partita della regular season con la secca vittoria fuori casa contro Novara che ha dato certezze ed energie a tutto l’ambiente.

Poi l’apoteosi nei play out contro Reggio Emilia dove la squadra si è compattata ulteriormente anche dopo l’infortunio di Virginia Riera che stoicamente aveva comunque giocato e vinto le sue partite nella prima giornata.

La vittoria del cuore, di una società ambiziosa (l’unica del Sud Italia) che con costanza, passione e competenza ha costruito un modello virtuoso e vincente.

Una struttura organizzativa di livello con la direzione tecnica affidata al maestro Marc Salart, il team manager Dario Recchia che ha portato in dote la sua esperienza nella gestione manageriale, i dirigenti che sotto traccia hanno lavorato per ottimizzare la macchina gestionale societaria ed ovviamente i partner commerciali che hanno sposato questo progetto. La squadra ha avuto il sostegno costante delle centinaia di tifosi e soci del Bellaria Padel di via Appia che anche in trasferta hanno spesso seguito le prestazioni delle ragazze.

“Siamo davvero felici di poter festeggiare la permanenza nel campionato di serie A femminile di padel – dichiara il presidente Francesco Giorgino – che è la sintesi di un lavoro partito da lontano e di una attenta programmazione. Voglio ringraziare con tutto il cuore quelli che ogni giorno lavorano per la nostra società, i dirigenti, i collaboratori, gli sponsor ed i tantissimi tifosi che ci sostengono costantemente. Lasciatemi però ringraziare pubblicamente le vere protagoniste di questo successo, le atlete che hanno indossato la maglia del Bellaria Brindisi dimostrando attaccamento ai colori del circolo ed alla nostra città. La capitana Claudia Noemi Cascella con noi da tanti anni, l’argentina Virginia Riera, Lara Meccico, Marina Garsia e le due pugliesi Alessia Perrone e Flavia Coppola. Tutte donne del Sud (alcune alla loro prima esperienza in serie A) che hanno dimostrato che quando c’è unità di intenti e ferrea determinazione i sogni possono diventare realtà. Portare in giro per l’Italia il nome di Brindisi – conclude Giorgino – è per tutti noi un vanto ed una responsabilità, ricevere i complimenti e gli apprezzamenti non solo per i risultati del campo ma anche per il nostro garbo e la nostra sportività diventa il ricordo più bello di questa prima stagione in serie A”.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi