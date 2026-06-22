Paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 172, in contrada Laureto, nel territorio di Fasano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 con una persona a bordo è rimasta coinvolta nel sinistro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incidente.

Presenti anche gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza all’occupante dell’auto, e le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità.

Le condizioni della persona coinvolta non sono state rese note. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli investigatori.