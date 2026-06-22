Valtur Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Goffredo Errico, atleta brindisino cresciuto nel settore giovanile NBB, che ha firmato il suo primo contratto e farà parte del roster biancoazzurro.

Classe 2009, Goffredo ha svolto tutta la trafila del settore giovanile NBB dall’Under 15 all’Under 19 fino ad essere aggregato alla prima squadra lo scorso anno sin dal ritiro precampionato, partecipando alla vittoria della prima edizione Valtur Cup contro la squadra slovacca del Patrioti Levice. Nel corso della stagione è stato convocato per i match casalinghi con Pesaro e Verona in gara tre playoff, affrontando un triplice impegno con le leve Under 17 & Under 19 Eccellenza e l’esperienza nel campionato senior di Serie C con l’Assi Brindisi.

Il percorso con l’Under 17 Eccellenza ha segnato in positivo una stagione storica per il settore giovanile biancoazzuro (17.5 punti di media in stagione regolare), trascinatore della sua squadra capace di raggiungere i quarti di finale delle Finali Nazionali di categoria ed entrare tra le migliori otto squadre d’Italia. Errico è salito agli onori della cronaca grazie anche ai 30 punti personali, decisivi nell’emozionante sfida vinta contro la Virtus Bologna. Durante l’annata ha inoltre conseguito il premio di MVP dell’All Star Game U17, evento riservato ai migliori talenti di Puglia e Basilicata.

Prestazioni che gli sono valse la chiamata dalla Nazionale Italiana Under 17 come giocatore a disposizione per il raduno di Trieste e la successiva partecipazione alla FIBA U17 World Cup di Istanbul, in programma dal 27 giugno al 5 luglio.

Nel corso della sua giovane ma già formativa esperienza cestistica, ha vissuto la stagione 2024/25 a Treviso tra allenamenti con la prima squadra in Serie A e settore giovanile. Nel novembre 2024 la convocazione da coach Sodini come giocatore a disposizione in Nazionale Italiana Under 16 per il torneo di Iscar, in Spagna.

Congratulazioni Goffredo e complimenti a tutto lo staff.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi