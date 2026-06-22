L’azienda agricola Pugliese e il bistrot “C’era una volta” di Velia Pugliese terranno una serata speciale all’insegna della convivialità e della solidarietà, in sostegno del Gruppo ATL di AIPD Brindisi. Un piccolo gesto per supportare grandi progetti!

L’appuntamento è per domani, Martedì 23 giugno presso “C’era una volta shop” – Azienda Agricola Pugliese in via Gallipoli: i ragazzi saranno i protagonisti e dovranno arrivare alle ore 17:00. Le famiglie e gli invitati potranno arrivare dalle 19:00 in poi.

Per tutti la serata si concluderà alle ore 21:00.

Godremo di un ricco buffet, che vedrà impegnati al servizio i ragazzi del Gruppo ATL.

– Bevande: acqua e vino.

– Stuzzichini: friselline al pomodoro, mozzarelline, focaccia e pettole.

– Contorni: verdure crude e verdure arrosto.

– Primo: orecchiette alla crudaiola.

– Secondo: frittata.

– Chiusura: frutta fresca e dolce offerto da Stefania.

Nota per i celiaci: saranno disponibili prodotti da forno ed alternative precotte dedicate, offerti da AIPD Brindisi.

Il contributo è di 20 euro a persona. Il 25% del ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti e delle iniziative del Gruppo ATL di AIPD Brindisi.

Per mantenere un’immagine coordinata, chiediamo a TUTTI I RAGAZZI di indossare pantalone/bermuda/gonna o vestitino scuro, abbinato a camicia o maglietta chiara.

Vi aspettiamo per rendere questa serata indimenticabile insieme!