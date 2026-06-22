A Carovigno c’è un luogo che non nasce soltanto per ospitare spettacoli, ma per creare occasioni di incontro, emozione e partecipazione. Uno spazio pensato per accendere le serate estive, valorizzare il territorio e offrire al pubblico un nuovo punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento dal vivo.

È l’Arena 30-40, centro eventi immerso nell’atmosfera autentica della campagna carovignese, nato da una visione imprenditoriale e familiare profondamente legata al territorio.

L’idea prende forma dalla determinazione di Salvatore Greco, imprenditore carovignese attivo da anni nel settore edile, conosciuto sul territorio insieme alla sua famiglia come i “30-40”: un nome diventato nel tempo riconoscibile, familiare e legato alla capacità di costruire, progettare e dare forma a nuove iniziative.

Una visione che oggi viene seguita, sviluppata e portata avanti con energia da Davide Greco e da tutta la famiglia, con il supporto di mamma Concetta e dei figli, uniti dall’obiettivo di far crescere l’Arena 30-40 come luogo di spettacolo, aggregazione e intrattenimento per Carovigno e per tutto il territorio.

Non una semplice area spettacoli, ma un progetto familiare e imprenditoriale che guarda avanti. Un’arena nata per accogliere artisti, pubblico, famiglie, giovani, turisti e appassionati, con la volontà di portare a Carovigno eventi capaci di lasciare il segno.

L’Arena 30-40 è il risultato di un’idea precisa: creare uno spazio riconoscibile, ampio e suggestivo, dove la musica e lo spettacolo dal vivo possano incontrare la bellezza della campagna pugliese e la voglia di vivere l’estate in modo diverso.

In un territorio già apprezzato per il mare, la natura, la gastronomia, l’accoglienza e la vicinanza a luoghi simbolo dell’Alto Salento, l’Arena aggiunge un tassello importante: quello dei grandi eventi dal vivo.

La stagione 2026 conferma questa direzione con un calendario composto da cinque appuntamenti, diversi per stile e pubblico, ma accomunati dalla volontà di rendere l’estate carovignese ancora più viva.

Il primo evento in programma è fissato per il 4 luglio 2026 con Falsissimo – Fabrizio Corona, uno spettacolo diretto e contemporaneo che aprirà ufficialmente la stagione dell’Arena. Un appuntamento fuori dagli schemi, pensato per inaugurare il calendario con un nome capace di attirare attenzione, curiosità e partecipazione.

Il 18 luglio 2026 sarà invece la volta di Raf con il tour Infinito 2026. Un artista che ha attraversato generazioni e che porterà sul palco dell’Arena 30-40 alcuni dei brani più riconoscibili della musica italiana. Una serata pensata per cantare, ricordare e vivere la forza delle grandi canzoni sotto il cielo d’estate.

Il 25 luglio 2026 l’Arena accoglierà Francesco Renga, una delle voci più intense e amate del panorama musicale italiano. Il suo concerto sarà uno degli appuntamenti centrali della stagione, con uno spettacolo costruito su emozione, presenza scenica e grandi successi.

Ad aprire il mese di agosto, il 2 agosto 2026, saranno gli Eugenio in Via di Gioia, band capace di unire energia, ironia, leggerezza e contenuto. I loro live sono esperienze collettive, partecipate, dinamiche, adatte a un pubblico giovane ma non solo. Una data che porterà all’Arena un’atmosfera fresca, coinvolgente e contemporanea.

Il grande appuntamento di Ferragosto sarà invece con il KPOP Live Tribute Show, ufficialmente spostato al 15 agosto 2026. Una nuova collocazione che rende l’evento ancora più speciale: il cuore dell’estate diventerà una serata di musica, coreografie, colori ed energia internazionale. Uno spettacolo pensato per i fan del genere, per i più giovani, per le famiglie e per chi cerca un Ferragosto diverso dal solito.

Cinque eventi, quindi, per raccontare cinque modi diversi di vivere l’estate. Dal racconto provocatorio di Fabrizio Corona alla musica senza tempo di Raf, dalla voce di Francesco Renga all’energia degli Eugenio in Via di Gioia, fino allo spettacolo pop e travolgente del KPOP Live Tribute Show.

Ma il valore dell’Arena 30-40 non sta solo nei nomi in programma. Sta soprattutto nell’idea che la sostiene.

Salvatore Greco ha immaginato uno spazio che potesse diventare qualcosa di più di una location: un luogo di aggregazione, un contenitore dedicato allo spettacolo, un punto di riferimento per chi vuole vivere l’estate nel territorio in modo nuovo.

Davide Greco e la famiglia stanno portando avanti questa visione con un lavoro costante, fatto di organizzazione, presenza, promozione e attenzione all’esperienza del pubblico. L’obiettivo è chiaro: costruire intorno all’Arena un’identità forte, capace di crescere anno dopo anno e di diventare parte integrante dell’estate carovignese.

L’Arena è pensata per accogliere il pubblico in un contesto ampio, suggestivo e riconoscibile. Uno spazio dove l’esperienza non comincia solo quando si accendono le luci del palco, ma già dall’arrivo, dall’atmosfera, dall’incontro con gli altri, dalla voglia di vivere una serata diversa.

In questo senso, la stagione 2026 rappresenta un passaggio importante. Non solo una serie di eventi, ma la conferma di un progetto che vuole radicarsi sempre di più nel territorio e contribuire alla crescita dell’offerta culturale, ricreativa e turistica locale.

Carovigno si prepara così a vivere un’estate da protagonista, con un calendario capace di richiamare residenti, visitatori e turisti. L’Arena 30-40 si propone come uno spazio aperto, dinamico, contemporaneo, ma fortemente legato alla propria terra.

Un’arena nata da una visione imprenditoriale familiare.

Portata avanti da Davide Greco e dalla famiglia conosciuta come i “30-40”.

Pensata per far vivere al territorio nuove notti di musica, spettacolo e partecipazione.

Per informazioni, aggiornamenti e acquisto biglietti è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arena 30-40.

Arena 30-40 – Carovigno

L’estate comincia quando si accende il palco.