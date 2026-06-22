Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte nel quartiere San Paolo di Brindisi per l’incendio di un’autovettura.

Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta dopo la segnalazione di un’auto avvolta dalle fiamme. Il rogo ha interessato una Citroën, che è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori.

L’intervento dei pompieri ha consentito di domare l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area coinvolta, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.