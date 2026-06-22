June 22, 2026
Giu 22, 2026    Posted by    news

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte nel quartiere San Paolo di Brindisi per l’incendio di un’autovettura.

Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta dopo la segnalazione di un’auto avvolta dalle fiamme. Il rogo ha interessato una Citroën, che è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori.

L’intervento dei pompieri ha consentito di domare l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area coinvolta, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.

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