Oggetto: rassegna “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”.

Al Mediaporto Brindisi presentazione del libro “Scelte d’Impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il proprio lavoro ogni giorno” di D. Greco – S. Apruzzi – G. Petronella – A.M. Francavilla – T. Laghezza – L. Conte & F. Verga – A. Carbone – F. De Vito – D. Costantini.

Al Mediaporto di Brindisi, viale Commenda, lunedì 20 aprile, alle ore 17:00, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, sarà presentato con Impresa Donna – Confesercenti Brindisi, il libro “Scelte d’Impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il proprio lavoro ogni giorno”.

Dopo l’intervento introduttivo del Presidente Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, il giornalista Renato Rubino, dialogherà con le Autrici: D. Greco – S. Apruzzi – G. Petronella – A.M. Francavilla – T. Laghezza – L. Conte & F. Verga – A. Carbone – F. De Vito – D. Costantini.

Sinossi

“Scelte d’Impresa” è un progetto editoriale che raccoglie dieci testimonianze inedite di imprenditrici del territorio brindisino, appartenenti a settori diversi, che hanno scelto di raccontare il proprio percorso professionale e umano.

Si tratta di narrazioni autentiche che mettono al centro il valore delle scelte, delle difficoltà affrontate e della responsabilità nel costruire il proprio futuro.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un messaggio concreto e positivo sull’imprenditoria femminile, soprattutto alle giovani generazioni, valorizzando esperienze reali del territorio.

L’iniziativa è promossa da imprenditrici locali, con il supporto di Impresa Donna – Confesercenti Brindisi

Museo Archeologico Ribezzo