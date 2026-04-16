Ieri mattina, nella sala di rappresentanza della Prefettura di Roma, Giuseppe Manca, direttore dell’UOC di Chirurgia generale dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito della “Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. Sport, Cultura, Terzo Settore, Sicurezza e Innovazione al servizio dei valori e delle nuove generazioni”.

All’iniziativa erano presenti il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il questore, Roberto Massucci, i comandanti generali delle Forze dell’Ordine, il presidente del Comitato italiano per l’Unicef, Nicola Graziano, e numerose autorità nazionali.

Nella motivazione, scritta sulla pergamena consegnata dal presidente dell’Unicef Graziano, si legge: “Premiare l’eccellenza significa riconoscersi comunità capace di ascolto, di valorizzare competenza, solidarietà e merito, sostenendo il talento e il percorso di miglioramento continuo”.

Nel corso del suo breve intervento, Manca, nel ringraziare per l’attestato ricevuto, ha voluto spostare l’attenzione su chi ogni giorno lavora al suo fianco: ha condiviso il riconoscimento con tutto il reparto, medici, infermieri e personale sanitario, e con la Asl Brindisi, sottolineando che l’ospedale Perrino rappresenta un presidio di eccellenza per la sanità nel Meridione e ricordando come ogni traguardo sia sempre il risultato di un lavoro di squadra, fatto di sacrificio, responsabilità e passione autentica per ciò che si fa.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI