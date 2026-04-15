Dopo il Campionato del Mondo 2025 che ha visto finaliste le atlete della Studio Dance Brindisi, anche il campionato europeo 2026 ha avuto protagoniste le atlete Rebecca Pupino, Tiziana Schirone, Sara Mingolla e Arianna Fischetto.

Sì è svolto il 3,4 e 5 aprile scorso in Inghilterra il Campionato Europeo 2026 della World Dance Council all’interno di una cornice magica che da sempre rappresenta il Tempio del ballo a Livello Mondiale, ovvero il Winter Gardens di Blackpool. Un contesto internazionale con ballerine/i provenienti da tutto il mondo per partecipare a questa competizione storica.

Tra le atlete della Studio Dance Brindisi Arianna Fischetto che, dopo il titolo di vice campionessa del mondo, si è aggiudicata anche il titolo di Vice Campionessa Europea di Solo Latin U10 qualificandosi per altre finali che l’hanno vista quasi sempre sul podio sia nei balli singoli che nella combinata 2 balli e 5 balli. Arianna a soli 9 anni si è aggiudicata inoltre un meraviglioso 4° posto nella Combinata U14 scontrandosi con atleti più grandi di lei e finalisti in tutte le competizioni internazionali.

Rebecca Pupino, alla sua prima competizione internazionale, si è aggiudicata il podio con un 3° posto.

Sara Mingolla è stata finalista in tutti i balli singoli, combinata a 2 balli e combinata 5 balli e 5a classificata al Campionato Europeo 2026

Tiziana Schirone da classe C ha affrontato la sua prima competizione internazionale e si è classificata tra le prime 33 migliori atlete in Europa.

Dopo il Campionato del mondo 2025 la Studio Dance Brindisi conquista e vanta quindi titoli Europei 2026.

“Questo Campionato è testimone che la qualità vince su tutto e che solo lo studio, e la costanza possono portare questi risultati! – dichiara la maestra Laura Zicola – Diamo ai nostri Atleti le migliori possibilità a disposizione sul territorio Brindisino e non solo, mettendo a loro disposizione tutte le nostre competenze e quelle di tantissimi professionisti internazionali che sono presenti all’interno del nostro Team. Questo successo è solo l’inizio della lunga carriera che i nostri atleti hanno davanti a loro e noi lavoriamo per aiutarli a crescere all’interno della danza sportiva in modo sano e soprattutto con qualità che è l’unica arma vincente che contraddistingue i professionisti. Sono orgogliosissima delle mie atlete che lavorano duramente ogni giorno e meritano tutto questo successo! Il duro lavoro ripaga sempre!”