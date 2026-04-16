Sabato 18 aprile alle ore 21:30, Retroscena a Ceglie Messapica ospita “Ciascuno cresce solo se sognato”, un momento di narrazione e condivisione di e con Giuseppe Semeraro dedicato alla figura straordinaria di Danilo Dolci.

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Poeta, intellettuale e pedagogo, Danilo Dolci ha segnato la storia dell’Italia del dopoguerra schierandosi al fianco dei diseredati e degli ultimi nella Sicilia più profonda. Il titolo dell’incontro, tratto dal celebre verso della sua opera Il limone lunare, racchiude un significato profondo: la convinzione che la crescita umana e collettiva passi inevitabilmente attraverso la capacità di immaginare e credere nel potenziale dell’altro, oltre i limiti del presente.

Attraverso la voce di Giuseppe Semeraro, la vicenda umana di Dolci rivive in tutta la sua dirompente attualità. Dallo storico “Sciopero alla rovescia”, dove i disoccupati ripararono una strada abbandonata per rivendicare il diritto al lavoro, alla costruzione della prima radio clandestina e degli asili popolari, il racconto evoca un’epoca di lotte civili e profonda umanità.

Semeraro riesce a incarnare l’intera caratura umana di un uomo che scelse di stare al fianco dei “banditi”, portando alla luce la forza di un’azione fatta di cura e dignità. Non è una semplice rievocazione, ma una riflessione viva sulla necessità di costruire comunità attraverso la fiducia e il mutuo soccorso. In un tempo che ci ha chiesto distanza, questo incontro risuona come un messaggio di solidale vicinanza, ricordandoci che, se l’uomo non immagina, si spegne.

Un invito a riscoprire quella fiducia che Dolci sapeva spargere intorno a sé, trasformando la necessità in una proposta di bellezza collettiva.

L’ingresso è a contributo volontario con tessera obbligatoria. Per info e prenotazioni 517156968