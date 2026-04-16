Il brindisino Marco Stasi scende in campo per guidare il movimento cestistico regionale. È ufficiale la sua candidatura alla presidenza del Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Pallacanestro, con elezioni fissate per il prossimo 26 maggio.

Una scelta che nasce, come lo stesso Stasi sottolinea, dall’esperienza maturata nei campi delle categorie minori, tra palestre e tensostrutture dove “passione e impegno contano più delle risorse economiche”. Da qui, l’idea di una federazione più vicina alle società, capace di andare oltre gli adempimenti burocratici e di diventare un vero supporto operativo.

Al centro del programma c’è il rafforzamento del ruolo federale come alleato strategico dei club: assistenza nelle pratiche amministrative, interlocuzione con le istituzioni per impianti ed eventi, rilancio del minibasket e dei settori giovanili attraverso una collaborazione più stretta con scuole ed enti locali.

Stasi insiste anche sulla necessità di innovare la comunicazione: maggiore presenza sui social, valorizzazione di atleti e territori, trasparenza e tempestività nell’informazione. Un cambio di passo che, nelle sue intenzioni, deve restituire visibilità e attrattività a tutto il movimento pugliese.

“La mia candidatura non nasce contro qualcuno, ma per offrire una nuova opportunità alle circa 200 società pugliesi”, afferma. Un percorso già avviato con un tour in tutta la regione, durante il quale – racconta – ha raccolto segnali diffusi di voglia di rinnovamento.

Insieme a lui, una squadra di candidati consiglieri che rappresenta l’intero territorio regionale: Saverio Padalino (Foggia), Valentino Mandolfo (Lecce), Lilly Basile (BAT), Francesco “Ciccio” Stola (Taranto), Francesco Mevoli e Lorella Armienti (Bari).

Obiettivo dichiarato: ricostruire un’identità condivisa del basket pugliese, dove ogni risultato, da Foggia a Lecce passando per Brindisi, possa diventare patrimonio comune. “Non è più tempo di attendere – conclude Stasi – il momento è adesso”.