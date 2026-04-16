Nuovo appuntamento con la fotografia internazionale nella House of Lucie di Ostuni: domenica 19 aprile, alle 18.30, si inaugura PX3 e State of the World che vede in mostra i vincitori del Paris Photo Prize 2025 insieme ad una sezione curata direttamente da Hossein Farmani, presidente della Lucie Foundation, presente a Ostuni durante l’evento di apertura.

Il Prix de la Photographie, Paris (PX3) è uno dei più prestigiosi concorsi internazionali, dedicato alla promozione della fotografia contemporanea, alla scoperta di nuovi talenti e alla diffusione del lavoro di fotografi provenienti da tutto il mondo. Le opere sono valutate da una giuria composta da editor, curatori, galleristi, direttori artistici e professionisti dell’immagine. Le immagini premiate vengono presentate per la prima volta a Parigi, per poi essere esposte a Budapest, Ostuni e Atene, e pubblicate nel volume annuale del PX3. La mostra presenta i vincitori delle diverse categorie, con una panoramica di lavori straordinari che attraversano un’ampia gamma di generi fotografici contemporanei – dal documentario e fine art all’editoriale, al ritratto, al paesaggio e alla fotografia concettuale.

La sezione State of the World invece, comprende 30 opere che mostrano momenti di conflitto e di lotta, ma anche resilienza, di speranza e di realtà quotidiane vissute in diversi paesi del mondo.

“Curare la mostra Stato del Mondo di quest’anno – spiega Hossein Farmani – è stato per me un processo profondamente toccante. Mentre la tragedia di Gaza ha catturato la nostra attenzione per il genocidio in corso, ho voluto mettere in luce anche altre storie dal mondo che meritano di essere raccontate. La fotografia – continua Farmani – ha il potere di connetterci oltre le distanze e le culture, di farci fermare e riflettere. Queste storie ci mettono di fronte alle questioni urgenti del nostro tempo, celebrando al contempo il coraggio, la creatività e la speranza che resistono anche nelle circostanze più difficili. Spero che chi visiterà la mostra porti con sé queste storie, riflettendo sui fili che ci uniscono, e possa sentirsi ispirato a guardare il mondo con compassione e comprensione.”

House of Lucie di Ostuni, diretta da Leonardo Petraroli, è una delle otto gallerie che hanno sede in diverse parti del mondo e che ospitano i progetti della Lucie Foundation, diventata in poco più di due anni punto di riferimento culturale nella nostra provincia con eventi fotografici di rilevanza internazionale e altre arti collegate.

House of Lucie Ostuni, corso Garibaldi 164

Mostra PX3 e State of the World: dal 19 aprile al 10 maggio 2026

Vernissage: domenica 19 aprile ore 18.30-20.30

Orari di apertura: dal mercoledì al sabato ore 18-21, domenica ore 10-13

Comunicato stampa Ida Santoro per House of Lucie Ostuni