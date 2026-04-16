La Polizia di Stato si rafforza a Brindisi con una nuova nomina che segna il rientro in città della dottoressa Marilena Scioli, Primo Dirigente, che ha assunto l’incarico di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi.

Entrata in Polizia nel 1994, Scioli ha maturato un lungo e articolato percorso professionale. Ha prestato servizio presso la Questura di Lecco e nella Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma. In seguito ha operato alla Scuola Allievi Agenti di Foggia, alla Questura di Foggia e all’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi.

Nel 2014 ha assunto la dirigenza dell’Ufficio del Personale della Questura di Brindisi, mentre nel 2017 è stata nominata Capo di Gabinetto. Nel 2024, promossa Primo Dirigente, ha guidato la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Chieti, incarico che precede il nuovo approdo brindisino.

Il Questore Montaruli ha espresso a Scioli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e impegnativo incarico.

Alla dirigente Marilena Scioli giungono anche gli auguri della redazione di Brundisium.net, con la crrtezza che l’esperienza maturata in anni di servizio si tradurrá in un’azione efficace e attenta sul territorio, in un ambito delicato come quello della sicurezza amministrativa.