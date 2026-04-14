

Lungo l’ultimo tratto dell’antica Via Appia, dove i filari di vite si incastonano tra le acque del Cillarese e il profilo della città, Tenute Lu Spada inaugura la sua stagione culturale e di incontri.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, gli spazi dello showroom si trasformano in un palcoscenico sensoriale per ospitare “Cartoline di Primavera – Incanti e saluti di tele e di carte”, mostra personale dell’artista Mariano Scardino, a cura di Guendalina Armenti.

Un Dialogo tra Terra, vino e Arte

Per Tenute Lu Spada, il vino non è solo un prodotto, ma un veicolo di valori etici e rispetto ambientale. La scelta del regime biologico dei vini trova il suo naturale completamento nell’arte: un dialogo tra la “materia trasformata ma rispettosa della natura” del vino e la “materia destrutturata” della pittura. “La campagna e i vigneti sono luoghi di lavoro ma anche dell’anima e spazi di confronto,” spiegano da Tenute Lu Spada. “Mettere insieme arte e vino biologico è per noi una missione: entrambi sono frutti della passione, del tempo e di una profonda convinzione etica oltreché produttiva.”

Il ritorno di Mariano Scardino a Brindisi

Ritorna in Puglia la pittura di Mariano Scardino, già ospite in questa terra di vigne, mare e sassi, con figure, frammenti e ricomposizioni, tra il 2010 e il 2011. Con lo pseudonimo di Renero, allora, i tagli, le carte e i collage di una vita, avevano impreziosito luoghi come Palazzo Personnè a Lecce, i Trulli di Acqua Rossa a Cisternino, il Castello di Mesagne in occasione della Giornata Mondiale della Campagna “End Polio Now” del Rotary Club, i Cantieri Ura, Parco Multimedia e Sneaker Pumps a Brindisi.

Nelle sue opere, la materia povera viene strappata, ricolorata e ricomposta: ogni segno diventa una presa di posizione tra pensiero e realtà. Le sue “Cartoline” sono piccoli incanti che riscrivono buoni auspici, giocando tra luci e oscurità, leggerezza e trasformazione, vibrando in perfetta armonia con i profumi della terra, del vino e il silenzio ricercato della campagna.

L’esposizione rappresenta la prima tappa di un ricco calendario di appuntamenti che caratterizzeranno la stagione di Tenute Lu Spada

Programma dell’evento

Sabato 18 Aprile: Mattina: 11.00 – 13.00 (Inaugurazione alla presenza dell’artista)

Pomeriggio: 17.00 – 20.00

Domenica 19 Aprile: Mattina: 11.00 – 13.00

L’ingresso è libero. Durante le due giornate, i visitatori potranno immergersi nell’esposizione, acquistare le opere in vendita sorseggiando i vini biologici della cantina, disponibili per la degustazione e l’acquisto sia al calice che in bottiglia.

Il catalogo della mostra sarà online da Sabato alle ore 11 sul sito delle Tenute Lu Spada nella sezione “Eventi”.

Tenute Lu spada

Strada comunale 14 per lu Spada n.13

Brindisi