Storie cadute nell’oblio, spartiti incompleti e melodie silenziose che tornano a far rumore. Il 5 giugno 2026, a partire dalle ore 18:30, “I portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia” di Fasano aprirà le porte dei propri archivi per una serata straordinaria intitolata Abracadabra – La musica che non c’era.

L’iniziativa si inserisce nella rete regionale Archivissima Puglia e celebra l’undicesima edizione de “La Notte degli

Archivi”, l’importante manifestazione patrocinata dall’ ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) inserita nel cartellone del Festival Archivissima. Il tema conduttore scelto per il 2026 è “quello che non c’è”, una suggestione che Fasano ha deciso di declinare esplorando e colmando le assenze e i vuoti della propria tradizione musicale d’archivio.

Il cuore del progetto “Riscoperta dei Compositori Fasanesi” è dedicato a quattro figure chiave della storia musicale locale: Antonio Gidiuli senior, Giuseppe Orlandi, Angelo Angelini e Paolo Paternò. Grazie a una meticolosa ricerca tra i documenti comunali e i repertori dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS (Banda della Città di Fasano), le lacune storiche e biografiche si trasformeranno in un trampolino creativo.

Frammenti di partiture e aneddoti mai tramandati prenderanno nuova vita unendo la tradizione alla modernità: dalla musica suonata dal vivo alla stampa 3D, passando per i fumetti e l’arte digitale.

La serata si svilupperà negli spazi della Biblioteca con un ricco palinsesto rivolto a cittadini di tutte le età:

• Ore 17:30 – 19:00 – Laboratorio Fumetti: Attività creativa dedicata a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, che potranno illustrare e colorare le avventure dei compositori storici portando a casa il proprio fumetto personalizzato.

• Ore 18:30 – Conferenza di Presentazione: Lancio ufficiale del progetto Archivissima 2026.

• Ore 19:00 – Concerto “Abracadabra” (Ingresso libero): La Banda della Città di Fasano eseguirà dal vivo brani storici sottratti al tempo, tra cui il “Coro di Contadini” di Angelini e alcuni estratti inediti di un’operetta di Orlandi.

• Ore 19.45 – Proiezione video “Archivissima: la nostra magica avventura”.

• Ore 20:00 – Caccia al Tesoro: Un gioco a squadre (da 4 a 6 partecipanti, aperto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni e adulti) per scovare frammenti di partiture e indizi nascosti all’interno e all’esterno della biblioteca.

Inoltre, dal 4 al 21 giugno 2026, sarà possibile visitare la mostra espositiva allestita nei locali della Biblioteca, contenente lettere, documenti storici e partiture originali dei compositori.

L’evento è promosso dalla biblioteca “I portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia” in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS – Banda della Città di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano