Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si terrà un incontro di confronto e sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri, nell’ambito del Progetto ACTION, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, di cui il Parco è partner.

L’appuntamento sarà dedicato alla condivisione delle attività condotte nell’ambito dell’azione pilota del progetto, finalizzata alla mitigazione e al contrasto degli impatti del cambiamento climatico sulla fascia costiera del Parco, con particolare riferimento alle aree di Fiume Piccolo e Fiume Morelli.

Durante l’incontro, i referenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – UNIBA, Prof. Giuseppe Mastronuzzi, Prof.ssa Angela Rizzo e Prof. Giovanni Sinesi, presenteranno il lavoro svolto sul territorio, con particolare attenzione al monitoraggio degli habitat dunali, alla valutazione dei rischi climatici e all’analisi delle possibili soluzioni per rafforzare la resilienza della zona costiera.

Il percorso sviluppato da UNIBA rappresenta una fase centrale del progetto ACTION, poiché è orientato alla definizione di un piano d’azione per l’attuazione di una proposta progettuale di mitigazione, intesa come progetto preliminare per la tutela della fascia costiera del Parco. L’attività prevede inoltre la predisposizione di linee guida pratiche dedicate alle soluzioni basate sulla natura, cioè interventi che utilizzano i processi naturali e il buon funzionamento degli ecosistemi per rispondere a problemi concreti, come l’erosione costiera, la perdita di biodiversità e gli effetti degli eventi climatici estremi. Nel caso delle aree dunali, queste soluzioni possono includere azioni di tutela, ripristino e gestione sostenibile degli habitat naturali, capaci di proteggere la costa e, allo stesso tempo, rafforzare il valore ambientale del territorio. Le indicazioni sviluppate potranno essere utili anche per altri territori costieri tra Italia e Croazia.

L’incontro costituirà un’occasione importante per condividere conoscenze scientifiche, raccogliere osservazioni e promuovere un confronto diretto con stakeholder, operatori locali ed enti del territorio. Il contributo degli attori locali sarà fondamentale per costruire strategie comuni di tutela, gestione sostenibile e valorizzazione del patrimonio naturale.

Nel corso della stessa giornata, il Parco Dune Costiere ospiterà anche una visita studio legata alle attività progettuali da parte di una delegazione composta da volontari e partner italiani e croati del progetto ACTION. La study visit rappresenta l’ultima tappa del percorso di scambio tra le aree pilota del progetto, che comprende il Parco del Delta del Po – Ravenna, il Parco Dune Costiere, la Foce del Fiume Neretva – Ploče e il Parco Naturale del Lago di Vrana.

Il Progetto ACTION promuove la cooperazione tra territori italiani e croati per rafforzare la capacità delle aree costiere di affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Attraverso attività di studio, monitoraggio, scambio di buone pratiche e coinvolgimento degli attori locali, il progetto punta a individuare soluzioni condivise per la tutela degli ecosistemi costieri, la riduzione dei rischi climatici e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale.

Attraverso il confronto tra partner, comunità locali ed esperti, il progetto ACTION punta a costruire un modello di cooperazione capace di trasformare la tutela ambientale in un percorso condiviso di sviluppo sostenibile e adattamento climatico