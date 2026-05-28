La società Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione che l’atleta Andrea Cinciarini sarà un giocatore biancoazzurro anche per la prossima stagione sportiva 2026/27.

Sin dal primo suo giorno a Brindisi, il 27 agosto del 2025, Cincia ha messo al servizio della squadra e del club le proprie doti naturali e riconosciute da leader in campo e fuori dal parquet. Il miglior assistman della storia della pallacanestro italiana continuerà a vestire la canotta biancoazzurra, una conferma preziosa per un percorso comune che è destinato a scrivere altre pagine importanti insieme.

Andrea Cinciarini ha disputato tutte le quarantuno (41) partite stagionali dell’ultima stagione di Serie A2, Coppa Italia e playoff compresi, al primo posto della classifica individuale come migliore assistman (7.7 di media) e per palloni recuperati (1.8 a partita). In totale con la Valtur Brindisi ha distribuito 303 assist, season high da 14 assist contro Rimini il 12 novembre all’undicesima giornata di campionato, ad un passo dal recordman Daniele Parente a quota 309 nelle sue annate a Brindisi dal 2006 al 2009 tra Serie B e A2. Ennesimo primato ormai prossimo ad essere aggiornato dal playmaker italiano classe 1986.

Con queste parole il Presidente Nando Marino ha voluto annunciare la sua conferma durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto tecnico e dirigenziale Valtur Brindisi per la stagione sportiva 2025/26: “Andrea è stato l’ultimo ad arrendersi ad un finale di stagione negativo, l’ultimo ad aver sputato sangue fino al suono della sirena finale in gara quattro contro Verona, ed è il primo giocatore da cui ripartiamo per raggiungere i nostri obiettivi”.

“Come già detto dal mio primo giorno a Brindisi – commenta Andrea Cinciarini – sono qui per cercare di centrare un obiettivo molto importante e realizzare un sogno. Sappiamo bene che non sarà semplice, solo due squadre a fine stagione ci riescono e ho toccato con mano la bellezza e difficoltà del campionato di Serie A2 dopo tantissimi anni in massima serie. Sono onorato di far parte di questo nuovo corso, sono qui pronto al fianco di due professionisti come Giulio Iozzelli, che conosco dai tempi della promozione in A2 con Pistoia, e Nicola Brienza, mio assistente allenatore a Cantù nel primo anno di Eurolega, con cui ci siamo cercati diverse volte negli ultimi anni. Al di là dei ruoli ricoperti di Direttore Sportivo e Head Coach – conclude il playmaker italiano – è fondamentale essere circondati da persone e professionisti esemplari e questo è il loro caso. In bocca al lupo a Giulio, Nicola e tutti noi”.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi