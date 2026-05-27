Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 605 che collega Mesagne a San Vito dei Normanni. Per cause ancora in fase di accertamento, tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento impatto.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’impatto ha coinvolto una Volkswagen Polo, una Lancia Y e una Renault Clio. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Lancia Y, che ha perso la vita a seguito del violento urto.

A bordo dello stesso veicolo viaggiava la figlia, una 17enne, che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove risulta attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della violenza dell’impatto e della posizione dei veicoli sulla carreggiata.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, con inevitabili disagi alla circolazione e deviazioni nella zona.