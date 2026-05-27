La Confesercenti della Provincia di Brindisi annuncia l’elezione di Daniela Angelini nella Presidenza Provinciale, avvenuta nel corso del Congresso Elettivo del 7 maggio. Una nomina che valorizza il suo percorso professionale e il contributo offerto in questi anni al sistema

associativo.

Agente immobiliare, broker e imprenditrice, Daniela Angelini è una figura molto conosciuta nel panorama economico brindisino. Laureata in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nel settore culturale come responsabile organizzativa del Teatro Comunale di Brindisi, per poi intraprendere un nuovo percorso nel mondo immobiliare, dove ha costruito una reputazione solida basata su professionalità, ascolto e capacità di creare relazioni di fiducia.

È titolare dell’agenzia Toscano Brindisi, realtà apprezzata per serietà, competenza e attenzione al cliente, come confermato dalle numerose testimonianze pubbliche di clienti e collaboratori. In Confesercenti ricopre inoltre il ruolo di Responsabile Provinciale ANAMA, l’associazione degli agenti immobiliari e mediatori d’affari, guidando attività formative e informative rivolte ai professionisti del settore e contribuendo alla crescita della categoria sul territorio.

La sua elezione in Presidenza rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e un investimento sulla sua capacità di visione e di rappresentanza.

Il Presidente provinciale Michele Piccirillo ha espresso soddisfazione per il nuovo ingresso: “Daniela Angelini porta in Presidenza competenza, esperienza e una profonda conoscenza del territorio. Il suo contributo sarà prezioso per rafforzare la presenza di Confesercenti nel settore immobiliare e per sostenere le imprese in una fase di grande trasformazione.”

Confesercenti rivolge a Daniela Angelini i più sinceri complimenti per l’elezione e gli auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità degli uffici, del personale, della dirigenza, del Presidente e del Direttore a supporto delle attività che saranno sviluppate nel nuovo mandato.