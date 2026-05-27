Intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi nella notte in contrada Foggelle 1, a San Vito dei Normanni, per l’incendio di un furgone Fiat Scudo parcheggiato all’interno del cortile di un’abitazione.

Le squadre sono giunte sul posto e hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme, riuscendo a circoscrivere il rogo ed evitare ulteriori propagazioni all’area circostante. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza dell’intera zona interessata dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare l’origine del rogo.