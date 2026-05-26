Continuano a San Vito dei Normanni gli “Incontri Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica. Mercoledì 27 maggio dalle ore 19,00 presso il Laboratorio Urbano ExFadda, a San Vito dei Normanni, in via Brindisi, avrà luogo l’evento Galattica Jam, Jam Session a cura dei giovani musicisti di San Vito dei Normanni, organizzato da Strato Bar e dall’associazione culturale World Music Academy.

Un’occasione per vivere la musica dal vivo, condividere idee, incontrare altri musicisti e lasciarsi trasportare dall’energia, in un ambiente creativo e aperto alla sperimentazione sonora, nell’area del Bar Strato.

La partecipazione è gratuita.

L’evento è rivolto a tutti, soprattutto ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.

Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

Info e iscrizoni 3297115859

Nodo Galattica presso

Laboratorio Urbano Ex Fadda

Via Brindisi sn

San Vito dei Normanni