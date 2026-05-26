Angelo Palmisano si conferma Sindaco di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Lo spoglio delle 10391 schede votate ha sancito la vittoria del candidato del centrodestra, sostenuto da una ampia coalizione composta da Io sto con Palmisano, Prima Ceglie, Fratelli d’Italia, Forza Italia-PPE, Ceglie Continua e Verso il 2031, con 6734 preferenze pari al 67,16%.

Alle sue spalle la candidata del fronte progressista Agata Scarafilo, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle – Uniti si cambia, Con Agata Scarafilo per Ceglie e Prossima che si è fermata a preferenze 3293 pari al 32,84%.

Di seguito i risultati definitivi dei candidati sindaci e delle liste collegate

Elettori: 18.275 | Votanti: 10.391 (56,86%) | Schede nulle: 303 – Schede bianche: 59 – Schede contestate: 2

PALMISANO ANGELO 6.734 (67,16%)

Totale liste 6.899 (72,01%) 12 seggi

– IO STO CON PALMISANO 1.525 (15,92%) 3 seggi

– FRATELLI D’ITALIA 1.426 (14,89%) 3 seggi

– CEGLIE CONTINUA 1.278 (13,34%) 2 seggi

– VERSO IL 2031 1.234 (12,88%) 2 seggi

– PRIMA CEGLIE 1.004 (10,48%) 2 seggi

– FORZA ITALIA-PPE 432 (4,51%) nessun seggio

SCARAFILO AGATA 3.293 (32,84%) eletta

Totale liste 2.681 (27,99%) 3 seggi

– MOVIMENTO 5 STELLE – UNITI SI CAMBIA 1.022 (10,67%) 1 seggio

– CON AGATA SCARAFILO PER CEGLIE 655 (6,84%) 1 seggio

– PARTITO DEMOCRATICO 568 (5,93%) 1 seggio

– PROSSIMA 436 (4,55%) nessun seggio