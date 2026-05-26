Francesco Rogoli è il nuovo sindaco di Mesagne, in provincia di Brindisi.

Il segretario provinciale del partito democratico, sostenuto da una ampia coalizione che comprende Partito Democratico, La Mia Città, Prossima, Città Solidale e Riformista, Movimento 5 Stelle, Avanti Mesagne e Per Mesagne, ha avuto la meglio su Giorgia Campagna, candidata sindaca appoggiata da Fratelli d’Italia e Mesagne che Cambia.

Lo spoglio delle 13.855 schede votate (pari al 60,74%) degli aventi diritto al voto ha sancito la netta vittoria di Rogoli che ha ottenuto 11.607 preferenze, pari all’86,37%.

Alla coalizione di centrosinistra vanno 15 dei 16 seggi del consiglio comunale.

Giorgia Campana ha ricevuto 1832 voti pari al 13,63%.

Di seguito i dati definitivi:

Elettori: 25.001 | Votanti: 13.855 | Schede nulle: 329 – Schede bianche: 86 – Schede contestate: 1

ROGOLI FRANCESCO MICHELE 11.607 (86,37%)

Totale liste 12.071 (91,88%) 15 seggi

PARTITO DEMOCRATICO 2.953 (22,48%) 4 seggi

AVANTI MESAGNE 1.869 (14,23%) 2 seggi

PROSSIMA 1.565 (11,91%) 2 seggi

LA MIA CITTA’ 1.459 (11,11%) 2 seggi

PER MESAGNE 1.450 (11,04%) 2 seggi

CITTA’ SOLIDALE E RIFORMISTA 1.426 (10,85%) 2 seggi

MOVIMENTO 5 STELLE 1.349 (10,27%) 1 seggio

CAMPANA GIORGIA 1.832 (13,63%) eletta in consiglio comunale

Totale liste 1.067 (8,12%) 0 seggi