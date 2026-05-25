Proseguono i controlli amministrativi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi finalizzati al contrasto delle irregolarità nel settore commerciale e alla tutela della sicurezza stradale. Nella mattinata del 23 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, insieme ai Carabinieri della Stazione di Latiano, hanno effettuato un’ispezione presso una società operante nel commercio di autoveicoli con sede a Latiano e un’ulteriore sede operativa a Brindisi.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno individuato quattro autovetture intestate alla società e parcheggiate su suolo pubblico. Dagli accertamenti sono emerse diverse irregolarità: tutti i mezzi sono risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria RCA, mentre su due veicoli erano presenti cartelli pubblicitari con indicazioni di vendita, prezzo e caratteristiche tecniche, circostanza che ha portato alla contestazione del commercio abusivo su pubblica via.

Al termine delle attività, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.200 euro. In particolare, sono state contestate quattro violazioni per assenza di assicurazione obbligatoria, con conseguente sequestro amministrativo dei mezzi, e due violazioni per commercio abusivo su pubblica via, con sequestro finalizzato alla confisca.

I veicoli sottoposti a fermo sono stati affidati in custodia giudiziale al trasgressore e saranno custoditi in un deposito locale.